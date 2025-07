Evo kako je nastao Thompsonov hit: 'Ovako je sve to počelo...'

Mnogobrojni obožavatelji Marka Perkovića Thompsona u subotu navečer uglas je s pjevačem pjevalo brojne hitove, a glasnice su 'jače radile' na nekim pjesmama poput one 'Ako ne znaš šta je bilo'.

Pjesmu izvode Thompson i Hrvatske Ruže, a bila je i neslužbena himna hrvatske rukometne reprezentacije na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Grupa Hrvatske Ruže objavila je fotografiju Thompsona u parku i anegdotu o samoj pjesmi.

- Ovako je sve počelo. Neno i Marko slušaju u Zagrebu na Savici demo snimku 'Ako ne znaš šta je bilo' i dogovaraju duet Thompson i Hrvatske Ruže - stoji u opisu objave.

Neno Ninčević, autor teksta, za Dnevnik Nove TV progovorio je o samoj pjesmi.

- Shvatio sam da nema šanse da napravim u istoj večeri i stihove i melodiju. Znam da je Marko budan kraj Ante i poslat ću mu tekst, možda mu se dopadne. Interesantno, Marko zove ujutro i kaže 'Ja sam snimio neki demo, malo sam se igrao s tom pjesmom' - počeo je Ninčević.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zatim je objasnio da je pitao Thompsona na klupi u parku gdje je otpjevao samu pjesmu.

- Rekao je 'kući, kućni studio na mobitelu'. Pa sam ga pitao gdje si otpjevao pjesmu, a on kaže 'u ormaru, da ne probudim djecu'. Znači, ta pjesma je u demo verziju otpjevana u ormaru. I onda ja to slušam, a meni suze teku i on me gleda. Nije mu jasno što mi je pa sam mu rekao 'Marko, ja ovo neću moći izvoditi', ja ako stanem na binu, počet ću plakat. Tako je bilo i u Imotskom i u Dugopolju - dodao je Ninčević.

Pjesma je brzo pronašla put do srca publike upravo zbog svoje iskrenosti i snažne poruke, što potvrđuje i činjenica da je bila nominirana za nagradu Cesarica za Hit godine.

Ninčević je jučer i otkrio u Dnevniku Nove TV kako neće biti na Hipodromu.

- Istina je, nisam inzistirao na tome da se pojavim. Nije stvar u novcu. Povrijedila me izjava jednog člana Thompsonovog tima da sam 'samo jedan od 200 suradnika'. To me zaboljelo - naveo je.