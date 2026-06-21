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SOLO 'SAVRŠENI'

Šime Elez o ljubavi: 'Ne trčim ni za čim, dovoljno je biti otvoren'

Piše 24sata,
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Šime Elez o ljubavi: 'Ne trčim ni za čim, dovoljno je biti otvoren'
Split: Šime Elez cestita rođendan Maji Šuput | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Maja Šuput nedavno je objavila kako ona i Šime Elez više nisu zajedno. On je sada progovorio o tome traži li novu ljubav

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Šime Elez, 'Gospodin Savršeni' koji je donedavno bio u vezi s popularnom pjevačicom Majom Šuput, progovorio je o ljubavi i planovima za ljeto. Za Net.hr ispričao je kako će većinu ljeta provesti u Splitu, a putovat će u rujnu i listopadu. Ljetu se veseli te kaže kako ovo iščeuje s posebnim interesom jer zna 'da neće sličiti nijednom dosad'. 

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- Život mi se promijenio, i to je činjenica. Pronašao sam se u vodama koje mi do prije svega dvije godine nisu bile ni na kraj pameti. Posljednjih mjeseci bilo je svega, i lijepog i izazovnog, pa mi ovo ljeto dolazi kao neki reset, ali s količinom posla preko glave. Veselim se malo usporiti, ali i raditi na stvarima koje me ispunjavaju - rekao je. 

Na pitanje je li spreman za novu ljubav, Šime je poručio kako je spreman na 'sve što dođe prirodno'. 

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- Ne trčim ni za čim, ali nisam ni zatvoren za ljubav. Ako se dogodi, super. Ako ne, opet dobro - rekao je te dodao kako će u nadolazećem periodu staviti fokus na rad na sebi, poslovne planove i ostale stvari koje ga ispunjavaju. 

- A ljubav će se, po običaju, pojaviti kada je budem najmanje očekivao - rekao je Elez. Istaknuo je i kako smatra da od 'aktivnog traženja nema ništa'. 

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- Tražiš posao, a ne nekoga da te voli. Dovoljno je biti otvoren, a za ostalo će se poklopiti sto drugih slučajnosti. Budi svoj i privući ćeš ljude koji ti pašu. Ne treba forsirati, ali ni zatvarati vrata - istaknuo je Šime. 

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