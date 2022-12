Evo kako je Nives Celzijus 2011. pjevala Messiju: 'Najbolji jesi, moj mali Messi, daj me protresi'

Najbolji jesi, moj mali Messi, daj me protresi, danas je tvoj dan, nadigraj me u finalu, ti budi pobjednik jer ja gubiti znam. Gol, gol, zabij gol, daj mi gol, gol, jer ti to možeš, uvijek do gola da uđeš i ja sam gola, gol, gol, zabij gol, daj mi gol, jer ti to možeš, uvijek do gola da uđeš i ja sam gola. Ti si gol, zabij mi gol, ja sam gola zabij do bola, tako je Nives Celzijus pjevala Lionelu Messiju 2011. godine.

Pjesmu pod nazivom 'Zabij mi gol' Celzijus je tada najavila kao povratničku pjesmu.

Foto: Instagram

Ipak tijekom SP u Katru, nije se nadala 'Messijevom golu' već je bodrila naše 'vatrene'.

Foto: Instagram

Pojavljivala se tako Celzijus u raznim kockastim modnim kombinacijama, a prije jedne utakmice naše reprezentacije najavila je i celibat.

- Idemooo, s najvećim osmijehom na licu pravo u celibat - napisala je Nives.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

Navijačke euforije nije manjkalo, a nakon što je Hrvatska reprezentacija prošla u polufinale nakon pobjede nad Brazilom podijelila je i video na kojemu je bila u suzama.

- Jesam li ja jedina koja je plakala od sreće ili vas ima još? - pitala je svojedobno Nives u videu koji je objavila na Instagramu.

Foto: Instagram

