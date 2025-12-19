Irena Štetić Andrin iz 'Života na vagi' nam je otkrila: 'Dvaput sam pobijedila kilograme...'

Irenu Štetić Andrin (43) javnost je upoznala 2018. u showu 'Život na vagi'. Najveći motiv za prijavu, uz zdravlje, bila joj je želja da postane majka. Sedam godina kasnije otkriva nam da je dva puta vodila veliku bitku s kilogramima i danas izgleda bolje no ikad. No između vlastitih napora da sačuva zdravlje, Irena pomaže kad god joj se pruži prilika. U showu je skinula impresivnih 50 kilograma i tako bila najbolja od nefinalista. To joj je donijelo nagradu od 50.000 kuna.

- Cjelokupan iznos donirala sam dječici. Nisam htjela zadržati niti kunu od showa - objašnjava Irena, koja je novac donirala i malenom Mihaelu.

Tad četverogodišnji dječak, trebao je slušni aparat jer još nije govorio. Na internetu je pronašla broj dječakove majke i rekla da će mu kupiti najbolji slušni aparat koji postoji.

- Za njega sam doznala na Badnjak iz trobroja 24sata. Još se i danas sjećam njegove fotke i članka na četvrtoj stranici. Odluka je pala u sekundi. Samo sam pitala supruga hoćemo li pomoći, na što je on nesebično rekao: ‘Naravno da hoćemo’.

Foto: RTL

Odmah sam kontaktirala njegovu majku i pristali smo kupiti Mihaelu najbolji slušni aparat koji možemo naći na tržištu. Iz tvrtke u kojoj smo ga kupili rekli su nam da će čuti i ‘mrava u travi’. Ma taj osjećaj želim proživljavati cijeli život - prisjeća se.

Iako joj je privatnost vrlo važna, izložila se nelagodi i javnosti za viši cilj jer nije znala kako sama riješiti problem s viškom kilograma.

- Zaista nisam znala kako... Drago mi je što sam sudjelovala u showu jer sam mnogo naučila. Ne samo kako izgubiti nakupljene kilograme nego sam naučila i mnogo o ljudima, izolaciji i osobnim borbama - rekla je.

Foto: Privatni album

A otkriva i što ju je posebno iznenadilo:

- Nisam znala koliko ljudi je pratilo show. Čak neki koji nikad ne gledaju TV. Neki su ga čak kupili jer ga nisu imali u kući da bi pratili svaku epizodu...

Nakon toliko godina se sjećaju kako su sjedili prikovani uz televizor i prolazili sa mnom svaku moju bitku. Baš je lijepo osjećaj kad znaš koliko empatičnih ljudi imaš oko sebe, rekla je Irena. No najveća i neprocjenjiva, zbog koje je ovo cijelo iskustvo i prošla, stigla je nakon njezine borbe koju je gledala cijela Hrvatska - a to je njezin sinčić Vigo, koji sad puni šest godina.

- Jao, ja znam da svaka majka hvali svoje dijete, ali ljudi moji, to moje malo čudo. Ono kad si rodiš sebe u malom. Stvarno je posebno dijete. Krasi ga neizmjerna empatičnost, simpatičnost i druželjubivost. On je pravi mali džentlmen - priča nam Irena.

Foto: Privatni album

Kilažu u trudnoći nije uspjela održati pa kaže kako je vratila dio kila.

- Tu upadnete u taj začarani krug, od neizmjerne sreće koju osjećate u tim trenucima majčinstva ništa vam nije bitno osim te spoznaje i opet ne 'marite' za kile. Nije vam žao ništa, ali... Uvijek postoji taj 'ali'. Nakon nekog vremena jednostavno postanete svjesni svoje nesvijesti i pitate se: 'A što sad sa zdravljem?'. I onda se sjetite da ipak treba i odgojiti to dijete, ali i poživjeti. Ako zbog ničega drugog, onda zbog tog djeteta. Još ako vas ono zamoli da skinete višak kila i u njegovim očima budete najljepši na svijetu. Ma tko tome može odoljeti - rekla je Irena.

Dodaje kako si je na trenutak znala postaviti pitanje je li vrijeme da se vrati u 'Život na vagi', ali se brzo sjetila kako su prilike potpuno drugačije.

- On je sad tu i ne vjerujem da bih sad izdržala četiri mjeseca bez kontakta s njim, a i muž više ne radi u inozemstvu. Tako da sam sebi rekla: 'Ništa, ajde Irena, ponovno u borbu' - govori Irena, koja je nedavno objavila fotografiju svoje linije na Instagramu i oduševila mnoge.

Foto: Instagram

Kad smo je pitali za prehranu, kaže kako nije osoba koja bi mogla dati dobar savjet oko toga.

- Moja majka i sestra cijeli život malo jedu. Kako bismo mi rekli, damski. Malo uprljaju tanjur. Izgledaju kao manekenke za svoje godine i onda su meni, koja sam se više puta našla u izazovu s kilažom, govorile da 'probušim' žlicu. Mislim da sam tek sad shvatila da su mi govorile da jedem sve, ali u manjim količinama. Jer jedino tad nisi željan ničega, a kilaža je besprijekorna. Ne voli čovjek kad si mora priznati, ali trebala sam to poslušati i ranije - rekla je Irena.

Inzulinska rezistencija joj je to dodatno otežavala: “No i to je rješivo. Primate terapiju i nemate više napadaje gladi”

Foto: RTL