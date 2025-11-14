Obavijesti

Show

Komentari 1
OTVORENO JE GLASANJE

Evo kako možete dati svoj glas hrvatskoj misici Lauri Gnjatović

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kako možete dati svoj glas hrvatskoj misici Lauri Gnjatović
12
Foto: Instagram

Natjecanje za Miss Universe prilazi kraju, a tko će odnijeti krunu saznat ćemo 21. studenoga. Naša misica Laura Gnjatović na Instagramu je pozvala sve da glasaju za nju i pomognu joj da uđe u Top 30.

Miss Universe Hrvatska, Laura Gnjatović, objavila je na svom Instagramu da treba podršku cijele države. Natjecanje Miss Universe u Tajlandu ulazi u ključnu fazu, a svaki glas joj može donijeti pobjedu. 

Foto: Instagram

- Hrvatska, trebam vašu pomoć da uđem u Top 30! Preuzmite Miss Universe aplikaciju i glasajte za mene u svim kategorijama! Vaši glasovi čine 10% ukupnog rezultata i odlučuju hoću li ući u Top 30 ili ne. Možemo to ostvariti! Mi smo Hrvatska - napisala je naša misica.

Evo kako možete dati svoj glas

Za svoje favoritkinje glasati može svatko tko je stariji od 14 godina, bez obzira u kojem dijelu svijeta se nalazio. Glasati se može putem službene aplikacije Miss Universe i službenih stranica, a osim krune Miss Universe biraju se pobjednice u nekoliko kategorija. 

Miss simpatičnosti ove godine se prvi put bira online, a uz tu titulu publika može odabrati najljepše žene, najfotogeničniju misicu, misicu s najboljom kožom, najboljom večernjom haljinom i najboljom nacionalnom nošnjom, a online će se odabrati i koja ljepotica je najviše publici prirasla srcu tijekom ovogodišnjeg natjecanja.

VELIKA FAVORITKINJA Borba za Top 30! Misica Laura pozvala cijelu Hrvatsku da glasa za nju: 'Trebam vašu pomoć!'
Borba za Top 30! Misica Laura pozvala cijelu Hrvatsku da glasa za nju: 'Trebam vašu pomoć!'

Hrvatska dugi niz godina nije imala zapaženi plasman na svjetskim natjecanjima ljepote, a naša najuspješnija misica bila je Anica Kovač, koja je 1995. godine bila prva pratilja Miss svijeta.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO 'Leopardica' Maja Šuput ni na večeri se ne odvaja od Šiminog nježnog zagrljaja
PROVOD U DUBAIJU

FOTO 'Leopardica' Maja Šuput ni na večeri se ne odvaja od Šiminog nježnog zagrljaja

Popularna pjevačica Maja Šuput već neko vrijeme uživa u Dubaiju u društvo 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza. U najnovijoj objavi pokazala je gdje su proveli večer te kako su se u luksuznom restoranu gostili hranom i pićem.
FOTO Nives od magle pobjegla na more, u prvi plan došle njene visoke čizme i mrežaste čarape
NE TREBA JOJ SUNCE

FOTO Nives od magle pobjegla na more, u prvi plan došle njene visoke čizme i mrežaste čarape

Nives Celzijus ponovno je zagolicala maštu svojih brojnih pratitelja na Instagramu, podijelivši fotografije iz idilične Opatije. Pokazala je kako uživati u jesenskim danima, a pažnju su privukle njene duboke bež čizme i diskretne mrežaste čarape.
Za njih nema hladnoće i magle! Šime i Maja u badićima pozirali kraj bazena, 'padali' i zagrljaji
LUKSUZNI PROVOD U DUBAIJU

Za njih nema hladnoće i magle! Šime i Maja u badićima pozirali kraj bazena, 'padali' i zagrljaji

Maja Šuput i Šime Elez već par dana zajedno uživaju u Dubaiju, odakle često objavljuju fotografije. Sada je Maja objavila nove fotografije na kojima ona i Šime poziraju u kupaćim kostimima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025