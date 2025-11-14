Evo kako možete dati svoj glas hrvatskoj misici Lauri Gnjatović

Miss Universe Hrvatska, Laura Gnjatović, objavila je na svom Instagramu da treba podršku cijele države. Natjecanje Miss Universe u Tajlandu ulazi u ključnu fazu, a svaki glas joj može donijeti pobjedu.

Foto: Instagram

- Hrvatska, trebam vašu pomoć da uđem u Top 30! Preuzmite Miss Universe aplikaciju i glasajte za mene u svim kategorijama! Vaši glasovi čine 10% ukupnog rezultata i odlučuju hoću li ući u Top 30 ili ne. Možemo to ostvariti! Mi smo Hrvatska - napisala je naša misica.

Evo kako možete dati svoj glas

Za svoje favoritkinje glasati može svatko tko je stariji od 14 godina, bez obzira u kojem dijelu svijeta se nalazio. Glasati se može putem službene aplikacije Miss Universe i službenih stranica, a osim krune Miss Universe biraju se pobjednice u nekoliko kategorija.

Miss simpatičnosti ove godine se prvi put bira online, a uz tu titulu publika može odabrati najljepše žene, najfotogeničniju misicu, misicu s najboljom kožom, najboljom večernjom haljinom i najboljom nacionalnom nošnjom, a online će se odabrati i koja ljepotica je najviše publici prirasla srcu tijekom ovogodišnjeg natjecanja.

Hrvatska dugi niz godina nije imala zapaženi plasman na svjetskim natjecanjima ljepote, a naša najuspješnija misica bila je Anica Kovač, koja je 1995. godine bila prva pratilja Miss svijeta.

