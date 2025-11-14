Obavijesti

VELIKA FAVORITKINJA

Borba za Top 30! Misica Laura pozvala cijelu Hrvatsku da glasa za nju: 'Trebam vašu pomoć!'

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Natjecanje ulazi u presudnu fazu, a Laura otkriva da joj svaki glas može promijeniti plasman. Pozvala je sve da preuzmu aplikaciju i podrže je u svim kategorijama

Aktualna hrvatska misica Laura Gnjatović, koja ove godine predstavlja Hrvatsku na prestižnom izboru za Miss Universe u Tajlandu, obratila se svojim pratiteljima putem Instagrama i poslala jasnu poruku – treba podršku cijele nacije. Natjecanje ulazi u ključnu fazu, a svaki glas može presuditi!

Foto: Instagram

U emotivnoj objavi na Instagramu, Laura je naglasila koliko je važna pomoć pratitelja kako bi se probila među najboljih trideset kandidatkinja.

POPULARNOST JOJ RASTE Misica Laura govorila španjolski i oduševila fanove u Venezueli: 'Ona bi mogla biti i naša Miss'
Misica Laura govorila španjolski i oduševila fanove u Venezueli: 'Ona bi mogla biti i naša Miss'

“Hrvatska, trebam vašu pomoć da uđem u Top 30! Preuzmite Miss Universe aplikaciju i glasajte za mene u svim kategorijama! Vaši glasovi čine 10% ukupnog rezultata i odlučuju hoću li ući u Top 30 ili ne. Možemo to ostvariti! Mi smo Hrvatska”, napisala je lijepa misica uz emotikone srca.

Foto: Instagram
LIJEPA I PAMETNA VIDEO Pogledajte kako je misica Laura postala voditeljica: 'Ti bi mogla to raditi, savršeno ti ide'
VIDEO Pogledajte kako je misica Laura postala voditeljica: 'Ti bi mogla to raditi, savršeno ti ide'

Za Lauru se može glasati putem službene Miss Universe aplikacije, i to u više kategorija – od “Miss simpatičnosti” i “Najbolje večernje haljine” do “Najfotogeničnije misice”, “Izbora publike” i “Najljepše kože”. Svaki glas nosi težinu, a podrška pratitelja mogla bi Hrvatskoj donijeti plasman kakav dugo nismo imali.

