SLAVNO LICE SCENE 90-IH

Evo kako se mijenjao Senna M

Nakon gotovo četvrt stoljeća izbivanja s glazbene scene, Senna M (71) najavio je povratak i to pjesmom pod nazivom 'AI'. Nedavno je nastupio i na Megadance partyju, a nama je otkrio i da redovno vježba i zdravo živi, zbog čega je u dobroj formi
Zagreb: Pjevač Senna M na promociji spota albuma "Čovjek s neba", 11. mj 1995.
Senad Galijašević na početku karijere je koristio umjetničko ime Senad od Bosne, koje je kasnije promijenio u Senna M. | Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
