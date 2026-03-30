POZNATA FACA

Evo koga ljubi Brooks Nader

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 3 min
Manekenka i glumica, poznata po svojim odvažnim odjevnim kombinacijama, trenutno snima seriju 'Baywatch', a izgleda kako joj cvate i u privatnom životu...

'Kraljica bikinija' Brooks Nader (29) uskočila je nedavno i u kultni crveni bikini na snimanju nove serije 'Baywatch'. Američka manekenka i reality zvijezda, poznata po svojim odvažnim kombinacijama, dobila je jednu od glavnih uloga u seriji. A iako mnogi uzdišu za njome, čini se kako je pronašla nekoga tko je i njoj oduzeo dah. 

Izvor je za Page Six izjavio da je ljepotica trenutno u vezi s glumcem Taronom Egertonom, poznatom po ulozi u filmu 'Rocketman'. Viđeni su zajedno u petak u Los Angelesu na prikazivanju hit filma 'Projekt Spasitelj' s Ryanom Goslingom u glavnoj ulozi. Družili su se i večer kasnije, u jednom luksuznom hotelu gdje su popili piće prije nego što su se uputili na večeru. 

- Ovo im nije bio prvi spoj - rekao je izvor i dodao kako se par viđa već neko vrijeme. 

Ranije su Nader povezivali s brojnim slavnim imenima kao što su Kevin Costner, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Tom Brady... Manekenka iza sebe već ima jedan brak s Billyjem Haierom, a koji je potrajao svega četiri godine. Rastali su se 2024. 

Egerton je lani prekinuo vezu s glumicom Chloe Bennet, a prije nje je bio šest godina u vezi s Emily Thomas, asistenticom redatelja koja je radila na 'The Batman' i 'No Time to Die'. 

