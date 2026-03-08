Obavijesti

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Evo koliko bivši bend Maje Šuput traži za nastup na svadbi

Piše Meri Tomljanović,

Joy ima sedam članova. Na mjestu bubnjara danas je Danijel Mateković. Na klavijaturama su Hrvoje Hržica i Damir Ridjan, na bas gitari Vedran Klemenčić, a pjevaju Estera Strmečki i Alen Bičević

Grupa Joy lansirala je Maju Šuput do prijestolja 'kraljice svadbi', a i sami već tri desetljeća mladencima svojom svirkom uljepšavaju njihov najvažniji dan. U Joy je Maja ušla sa svega 19 godina, zaljubila se u tadašnjeg bubnjara Ivicu Tomurada, a ostalo je povijest. Jedan od suosnivača grupe i gitarist Darko Ridjan ekskluzivno nam otkriva da ove godine on sa svadbene bine ulazi u cipele mladoženje.

