Evo koliko bivši bend Maje Šuput traži za nastup na svadbi
Joy ima sedam članova. Na mjestu bubnjara danas je Danijel Mateković. Na klavijaturama su Hrvoje Hržica i Damir Ridjan, na bas gitari Vedran Klemenčić, a pjevaju Estera Strmečki i Alen Bičević
Grupa Joy lansirala je Maju Šuput do prijestolja 'kraljice svadbi', a i sami već tri desetljeća mladencima svojom svirkom uljepšavaju njihov najvažniji dan. U Joy je Maja ušla sa svega 19 godina, zaljubila se u tadašnjeg bubnjara Ivicu Tomurada, a ostalo je povijest. Jedan od suosnivača grupe i gitarist Darko Ridjan ekskluzivno nam otkriva da ove godine on sa svadbene bine ulazi u cipele mladoženje.