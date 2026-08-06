Evo što će biti ovog četvrtka u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Yıldız počinje novi život u izdvojenom konaku pod budnim okom Yıldırıma, koji joj prijetnjama pokušava slomiti volju. Serhat ne odustaje od potrage za istinom o pucnjavi i prikuplja dokaze koji bi mogli razotkriti Yıldırımovu ulogu.

La Promesa

HRT1 13:20

Unatoč Currovim upozorenjima, Manuel uspije doći do njega. Teresa zamoli Cristóbala da prestane prijetiti posluzi.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

U restoranu, u koji zalazi Kim Burgess, došlo je do pucnjave u kojoj je ubijeno petero gostiju. Kim pokušava shvatiti što je dovelo do tako masovne pucnjave.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Cihan i Šahin slijede trag koji ih vodi prema važnim otkrićima. Dok se Alya i Cihan sve više udaljavaju jedno od drugoga, dolazak novog susjeda u stan nasuprot Alyinu probudi u Cihanu ljubomoru koju više ne uspijeva sakriti.

Foto: NOVA TV

San snova

RTL 20:15

Nakon velike pobjede Croatia se ponovno našla u problemu, ovog puta zbog Andreja. Čak ni Maja ne vidi izlaz. I dok među seniorima vlada sloga, među trenerima je suprotna situacija te je pitanje trenutka kad će se stvari oteti kontroli. Mirko shvaća da mu je projekt ponovno ugrožen. Sonja pokreće svoj plan i pronalazi saveznika, a nitko ništa ne sluti.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Luísa je s Catarinom kad uznemirena sluškinja dojavi da je netko pucao iz automobila. Zé odlazi u garažu provjeriti što se događa, gdje nailazi na Miguela. Ovaj ga optužuje da je poslao plaćenika da ga ubije.