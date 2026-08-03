Ova glumica odlazi iz serije 'Daleki grad': Poznato je i zašto

Obožavatelje popularne turske serije "Daleki grad" (Uzak Şehir), koja se u Hrvatskoj emitira na Novoj TV, dočekale su bitne vijesti oko glumačke postave. Naime, iz serije odlazi Ceren Moray, koja se pojavila kao Džihanova bivša ljubav, Merjem. Ona se pojavila tek u 55. epizodi, a njen je dolazak, prema zamisli scenarista, trebao unijeti dodatnu dramu i pomrsiti račune u središnjoj ljubavnoj priči između Cihana i Alje (Sinem Ünsal). Njezina uloga od samog je početka bila zamišljena kao kratkoročna.

Kako navode turski mediji, njezin je lik ispunio svoju svrhu katalizatora krize u radnji, a odlazak je bio dogovoren i prije nego što je snimila prvu scenu. Glumica ne gubi vrijeme te se nakon završetka snimanja "Dalekog grada" odmah pridružila ekipi novog projekta. Riječ je o seriji "Düğünümüz Var" (Imamo vjenčanje).

Foto: Nova TV

Odlazi još glumaca

Ipak, vijest o odlasku Ceren Moray samo je dio veće priče o velikim promjenama koje očekuju seriju. Prvi glumac čiji je odlazak najavljen na kraju sezone bio je Burç Kümbetlioğlu, koji je utjelovio lik Borana. Kümbetlioğlu se seriji pridružio u 30. epizodi, a njegov je lik s vremenom postao važan dio priče, zbog čega je vijest o njegovom odlasku iznenadila mnoge gledatelje.

Nedugo nakon toga, procurila je informacija da će se od serije oprostiti i Alper Çankaya, koji je igrao ulogu Şahina Albore. Prema navodima poznate turske novinarke Birsen Altuntaş, koja pomno prati zbivanja iza kulisa turske televizijske industrije, Çankaya napušta projekt vlastitom voljom, no detalji o razlozima još nisu poznati javnosti.

Foto: NOVA TV

Altuntaş također dodaje kako se šuška da bi tijekom ili nakon posljednjeg tjedna emitiranja moglo biti objavljeno još odlazaka, što unosi dodatnu dozu napetosti pred finale i otvara mnoga pitanja o smjeru u kojem će se radnja razvijati.

Pripreme za snimanje treće sezone traju, a samo snimanje bi trebalo krenuti već ove jeseni.

*uz korištenje AI-ja

