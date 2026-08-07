Doznajte što vas ovog petka, 7. kolovoza, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će biti ovog petka u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Na sastanku aga Serhat donosi odluku da će bolest među stokom zaustaviti suvremenim liječenjem, čime izaziva novo suparništvo s Yıldırımom.
La Promesa
HRT1 13:20
Samuel nagovara Maríju da Carlu pruži priliku kao djetetovu ocu. Leocadia pokuša uspostaviti primirje s Margaritom, a Margarita joj prigovori da patetično oponaša Cruz.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Tim istražuje pucnjavu povezanu s Atwaterom, njegovim odnosom s Valerie Sotto i njezinom pacijenticom. Atwater shvati da je Val dopustila svojoj pacijentici da izrazi osjećaje koji su se pretvorili u opsesiju.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Sadakat sklapa tajni savez s Boranom i povlači potez koji bi mogao promijeniti tijek događaja. Ojačan novom podrškom, Boran pred svima ponovno otvara poglavlje za koje su svi vjerovali da je zauvijek završeno.
San snova
RTL 20:15
Bubalo se ne predaje iako ga je Slavko stjerao u kut jer spletkari sa Sonjom i Andrejem. Umjesto da pomogne da se u medijima klupska situacija pokaže u pozitivnijem svjetlu, Zvonimirov podcast pogorša situaciju. U međuvremenu, Mirko se poigrava parcelom.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Jaime, Filipe i Miguel odlaze Miguelovoj kući. Razgovaraju o pripremama za vjenčanje, a Miguel spominje da se na vjenčanju očekuje i muškarac imena Nuno - Helenin prijatelj.
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