Evo što će biti ovog petka u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Na sastanku aga Serhat donosi odluku da će bolest među stokom zaustaviti suvremenim liječenjem, čime izaziva novo suparništvo s Yıldırımom.

La Promesa

HRT1 13:20

Samuel nagovara Maríju da Carlu pruži priliku kao djetetovu ocu. Leocadia pokuša uspostaviti primirje s Margaritom, a Margarita joj prigovori da patetično oponaša Cruz.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Tim istražuje pucnjavu povezanu s Atwaterom, njegovim odnosom s Valerie Sotto i njezinom pacijenticom. Atwater shvati da je Val dopustila svojoj pacijentici da izrazi osjećaje koji su se pretvorili u opsesiju.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Sadakat sklapa tajni savez s Boranom i povlači potez koji bi mogao promijeniti tijek događaja. Ojačan novom podrškom, Boran pred svima ponovno otvara poglavlje za koje su svi vjerovali da je zauvijek završeno.

Foto: NOVA TV

San snova

RTL 20:15

Bubalo se ne predaje iako ga je Slavko stjerao u kut jer spletkari sa Sonjom i Andrejem. Umjesto da pomogne da se u medijima klupska situacija pokaže u pozitivnijem svjetlu, Zvonimirov podcast pogorša situaciju. U međuvremenu, Mirko se poigrava parcelom.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Jaime, Filipe i Miguel odlaze Miguelovoj kući. Razgovaraju o pripremama za vjenčanje, a Miguel spominje da se na vjenčanju očekuje i muškarac imena Nuno - Helenin prijatelj.