Disney+ vraća 4K u Europu, no HDR će i dalje biti nedostupan

Disney+ počeo je s ponovnim uvođenjem 4K podrške za svoje pretplatnike u Europi nakon što je prošloga tjedna bio prisiljen ukloniti streaming visoke kvalitete u nekim zemljama. Iako je riječ o dobroj vijesti za korisnike Premium paketa, povratak nije prošao bez problema jer HDR podrška još uvijek nije dostupna, a nova tehnologija uzrokuje probleme s kompatibilnošću na određenim uređajima.

Iz tvrtke Disney+ objasnili su situaciju u službenom priopćenju.

"Usvojili smo alternativnu tehnologiju kako bismo omogućili 4K UHD i HDR nakon nedavne sudske presude te smo započeli s obnavljanjem 4K UHD podrške na Disney+. Zbog toga 4K UHD možda neće biti dostupan na nekim uređajima. Prepoznajemo neugodnost koju ovo može uzrokovati i radimo na proširenju podrške za uređaje za 4K UHD te na vraćanju HDR-a što je brže moguće."

Što se događa s 4K i HDR podrškom

Podsjetimo, Disney+ je uklonio 4K i HDR značajke sa svog Premium plana u 11 zemalja: Austriji, Belgiji, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Portugalu, Rumunjskoj i Švedskoj. Obje značajke ostale su dostupne u svim ostalim zemljama u kojima usluga posluje, a uklanjanje se odnosilo isključivo na streaming, dok preuzeti sadržaji nisu bili pogođeni.

Razlog za ovaj potez leži u sudskoj presudi koja je rezultat patentnog spora s tvrtkom InterDigital oko tehnologije za video kodiranje. Kako bi zaobišao zabranu, Disney+ je prestao koristiti sporni HEVC (High-Efficiency Video Coding) kodek i prebacio se na Googleov VP9 video kodek. Time je uspio ponovno omogućiti 4K streaming, no HDR je sljedeći na listi prioriteta. Iz tvrtke poručuju da rade na njegovom što bržem povratku, ali još ne mogu potvrditi kada će ponovno biti dostupan.

Ograničena podrška za uređaje

Prelazak na VP9 kodek znači da 4K rezolucija trenutno radi samo na uređajima koji podržavaju tu tehnologiju. Među njima su Android TV i Google TV uređaji, Amazon Fire TV, LG televizori proizvedeni 2020. godine i kasnije te Sky Glass i Sky Stream. Međutim, korisnici na nekim od najpopularnijih platformi, poput Apple TV-a 4K, Samsungovih televizora i igraćih konzola, zasad ostaju bez mogućnosti gledanja sadržaja u 4K rezoluciji.

Opcije za pogođene korisnike

Ako ste pretplatnik u jednoj od pogođenih zemalja i nedostatak HDR-a vam je ključan, Disney+ navodi da se možete prebaciti na jeftiniji paket. Oni koji žele ostati na Premium planu, ali nisu zadovoljni gubitkom značajki, mogu zatražiti djelomični povrat novca za trenutno obračunsko razdoblje. Kako izvještava TechRadar, to se odnosi samo na korisnike koji su se pretplatili izravno preko Disney+-a. Ako ste se pretplatili putem treće strane, kao što je App Store, za povrat se morate obratiti toj tvrtki.

Ovaj slučaj nije izoliran i samo je jedan u nizu sličnih pravnih bitaka koje se vode u industriji streaminga. Patenti za video i streaming tehnologije iznimno su složeni, a njihovi vlasnici često pokreću sudske sporove. U zabavnoj industriji postoji stara izreka koja se pokazala točnom i u ovom digitalnom dobu: gdje je hit, tu je i tužba.







*uz korištenje AI-ja