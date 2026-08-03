Evo što će biti ovog ponedjeljka u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Serhat priznaje Yıldız da je nikad nije prestao voljeti, no njihov emotivni trenutak prekida pucanj koji Yıldız prima štiteći ga vlastitim tijelom. Dok Serhat očajnički pokušava spasiti njezin život, Yıldız odbija otići u bolnicu kako njihova tajna ne bi izašla na vidjelo.

La Promesa

HRT1 13:20

Martina i dalje izbjegava Adriana i predlaže da se izmjenjuju u poslu oko djece. Iako se Ángela još nije oporavila, upozorava Curra da će doći vrijeme kad će morati napustiti kolibu.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Atwater i tim istražuju smrt tinejdžera koji je ubijen dok je prolazio. Atwater otkriva da bi njegov prijatelj i bivši član bande mogao biti ključni svjedok zločina.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Usred napetih događaja održava se ročište za razvod Zerrin i Demira. Dok Zerrin ostaje pri svojoj odluci unatoč pritiscima, jedina joj je želja ponovno biti uz svoje dijete. Istodobno, Cihan i Alya pokušavaju pronaći put jedno do drugoga.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Sonja i Zvonimir nastoje prekinuti Kristinino ponašanje. Problemima nema kraja, što će biti vidljivo na sprovodu. Kao i inače, Mirko se nastavlja ponašati kako mu je volja, a Slavko ima nemoralnu ponudu za Bubala.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguel ne odustaje od borbe da dokaže svoju nevinost. Luísa pristaje na ekshumaciju očevih posmrtnih ostataka te o toj odluci razgovara sa Zéom.