Evo što će biti u sapunicama i serijama u ponedjeljak: Rajka želi doznati istinu o oporuci...

Divlje pčele

RTL 20:15

Mirjana se jako boji da će njezina veza s Domazetom biti razotkrivena. Rajka napokon želi doznati istinu o oporuci. Uz Feridinu pomoć uspijeva doći do kontakta odvjetnika koji je sastavio oporuku. Slomljena nakon onoga što joj je Jakov otkrio, Katarina zauvijek prekida s njim. Najteži dan u životu Ivice završi tragično.

La Promesa

HRT1 13:20

Toño dozna da je Simona govorila Manuelu protiv njega. Curro i Pía istražuju Lorenzovu moguću upletenost u Doloresino ubojstvo i otmicu njezina djeteta.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon uhićenja narkobosa situacija se pogoršava kad Atwater otkrije da bi njegova djevojka mogla biti umiješana. Dawsonova ovisnost o opijumu, koji uzima zbog ozljede ramena, sve je ozbiljnija.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Joco se brine zbog dogovora koji je postigao s Đurđom. Na prevaru se domogne Antina auta i nudi ga Đurđi kao “testno vozilo”. Šimati se porječkaju zbog Sanjine opsesije s Filipom. Ona putem skrivene kamere prati odvijanja u baru i shvati da je došlo do krađe.

NAVY CIS

DOMA TV 19:00

Nakon terorističkog napada agenti NCIS-a su u šoku i pokušavaju se nositi s Kateinom smrću, svatko na svoj način. Njihova je misija sad prikupiti sve moguće informacije o Ariju i pronaći način da ga zaustave prije nego ubije još nekog. U međuvremenu, uz osjećaj krivnje za Kateinu smrt, Gibbs doznaje da direktor NCIS-a odlazi, a zamijenit će ga Jenny Shepard, žena uz koju Gibbsa vežu romantične uspomene. Još uvijek šokiranog Kateinom smrću, Gibbsa čeka još jači udarac kad Ari otme Duckyja i odluči se poigrati njegovim umom. Nakon što Jenny i Gibbs gotovo stradaju od hitaca, Gibbs je još odlučniji jedanput i zauvijek završiti s Arijem, a Zivina čudna veza s Arijem bit će upravo ono što mu je potrebno.

Cacau

HRT1 12:30

Jaime kaže Regini da mu se sviđa i da je zbog toga prekinuo s Vitórijom. Lalá pritišće Marca u vezi s Cacau, ali on ne želi ništa priznati. Tiago predloži Salomãu da odvede Marquinha iz zemlje kako bi spriječio da ga Marco ne odvede.