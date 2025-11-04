Obavijesti

Evo što će biti u sapunicama u utorak: Sestre su užasnute...

Evo što će biti u sapunicama u utorak: Sestre su užasnute...
Foto: Tom Dubravec

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 4. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'..

Divlje pčele

RTL 20:15

Sestre su užasnute nesretnim razvojem događaja. Znaju da će posljedice po njih biti pogubne i zato odluče uništiti sve dokaze i riješiti se Petrova tijela. Istovremeno, u Vrilo se vraća treći sin obitelji Vukas, Nikola.

Foto: Nova Tv

La Promesa 

HRT1 13:20

Jana dođe k svijesti. Petra se iskali na posluzi i svima je dosta njezine tiranije, osobito Santosu.

Chicago P.D.

RTL2 18:20

Kći vijećnika i njezina prijateljica otete su zbog otkupnine. Platt uspijeva nagovoriti Romana i Burgessa da organiziraju događanje na kojem se predaje ilegalno oružje. No prime pištolj koji je možda korišten u neriješenom ubojstvu.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Rezultati testa očinstva su došli i svi su na iglama. Jakov u šoku odlazi Šimatima, gdje dijeli vijesti s Lorenom. Veljko je u nevjerici nakon što je saznao od Tereze da je ostao bez jamčevine. Klaudija dolazi po Veljka kako bi ga iznenadila stavljanjem u kućni pritvor.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Marko čeka dobre vijesti u bolnici, ali samo se jedan kompatibilni donor javio. Dok mjesto nagađa tko bi mogli biti drugi, Goranu je sve teže. Macani proučavaju kandidate koji su im se javili za novi wellness koji pripremaju u hotelu. Dok Zovko traži od Drage zub od zemljišta pretvorenog u građevno, Stanislav i Martin ne znaju što ih čeka sa Zovkom.

Cacau

HRT1 12:30

Rui otvori vrata Tomanéu i Loli. Oni traže Susanu koja se krije u njegovu stanu. Sal nađe stari letak na kojemu je Simone predstavljena kao plesačica u lisabonskom noćnom klubu.

