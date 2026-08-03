Novu epizodu turske hit serije pratite večeras od 21:15 na Novoj TV
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Evo što će biti večeras u seriji 'Nasljednik': Koliko je Yildiz spremna daleko ići za Serhata?
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Nova epizoda serije „Nasljednik“ večeras donosi potpuno novu dozu drame i obrata. Serhat priznaje Yıldız da je nikada nije prestao voljeti, no njihov emotivni trenutak prekida pucanj koji Yıldız prima štiteći ga vlastitim tijelom.
Dok Serhat očajnički pokušava spasiti njezin život, Yıldız odbija otići u bolnicu kako njihova tajna ne bi izašla na vidjelo.
U skrovištu joj upravo Serhat pruža liječničku pomoć, a među njima ponovno izbijaju potisnute emocije. Novu epizodu turske hit serije pratite večeras od 21:15 na Novoj TV!
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