Od 21.15 na malim ekranima i danas možete gledati seriju 'U dobru i zlu'. Evo što će se u njoj događati večeras...
NAPETA EPIZODA
Evo što će danas biti u 'U dobru i zlu': Jakov se suočava s Crnim
Čitanje članka: < 1 min
Zrinka saziva sastanak ukućana. Od Marine i Veljka traži da počnu plaćati podstanarstvo ili će morati napustiti kuću. Hoće li pristati na njezine uvjete ili ih čeka novi sukob?
S druge strane, Crni nastavlja svoju igru i uvjerava Jakova da je za njega najbolje da nestane iz zemlje. Jakov se nalazi pred teškom odlukom koja bi mogla promijeniti sve.
Dok je Joco u panici jer mu Ante prijeti otkazom, tračak nade pojavljuje se kada mu Željka javi da se Nevenka vratila u firmu.
U međuvremenu Petra slučajno pronalazi prsten koji je Joco kupio kada ju je namjeravao zaprositi. Što će napraviti s njim, ne propustite u seriji „U dobru i zlu“ večeras od 21:15 na Novoj TV!
