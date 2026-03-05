Evo što će danas biti u 'U dobru i zlu': Jakov se suočava s Crnim

Zrinka saziva sastanak ukućana. Od Marine i Veljka traži da počnu plaćati podstanarstvo ili će morati napustiti kuću. Hoće li pristati na njezine uvjete ili ih čeka novi sukob?

Foto: Nova TV

S druge strane, Crni nastavlja svoju igru i uvjerava Jakova da je za njega najbolje da nestane iz zemlje. Jakov se nalazi pred teškom odlukom koja bi mogla promijeniti sve.

Dok je Joco u panici jer mu Ante prijeti otkazom, tračak nade pojavljuje se kada mu Željka javi da se Nevenka vratila u firmu.

Foto: Nova TV

U međuvremenu Petra slučajno pronalazi prsten koji je Joco kupio kada ju je namjeravao zaprositi. Što će napraviti s njim, ne propustite u seriji „U dobru i zlu“ večeras od 21:15 na Novoj TV!