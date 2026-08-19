Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama
5
Foto: ONAT ARPAT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Doznajte što vas očekuje u srijedu 19. kolovoza, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Zarobljeni u špilji i suočeni s mogućnošću da neće preživjeti, Serhat i Yıldız napokon otvaraju srca jedno drugome. Dok se bore za život, stare rane ponovno izlaze na površinu, a Yıldız se sve teže nosi s tajnom koja bi mogla zauvijek promijeniti njihov odnos.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Toño spriječi Manuela da raskine ugovor s g. Luisom. Petra se sprema preuzeti utočište uz Prudenciovu pomoć. Teresa prizna Cristóbalu da joj poljubac nije bio mrzak.

Foto: HRT

Chicago u plamenu 

RTL 2 19:20

Gabriela Dawson je šokirana kad otkrije da je njezin otac izboden nožem. Neugodnim iznenađenjima nema kraja za Bodena nakon slučaja u kojem je žrtva poznati blues pjevač.

BODRUM JE LJETNI HIT Turski glumci i glumice na pauzi od snimanja: Plove luksuznim jahtama i surfaju na valovima
Turski glumci i glumice na pauzi od snimanja: Plove luksuznim jahtama i surfaju na valovima

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Alyina i Denizova otmica uzdrmava cijelu obitelj Albora. Dok Cihan pokreće očajničku potragu i slijedi svaki trag koji bi ga mogao dovesti do njih, postaje jasno da stvari nisu onakve kakvima se na prvi pogled čine. Kaya nestrpljivo iščekuje rezultate DNK testa koji bi mogli promijeniti njegov život.

Foto: Nova TV

San snova 

RTL 20:15

Goranov prelazak u Pučki odjeknuo je u klubu. Sonja i Slavko čak uspijevaju namjestiti ni krivom ni dužnom Zvonimiru. Zlatko će se uključiti u raspetljavanje situacije, no to će mu se obiti o glavu.

Foto: RTL

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguel odlazi s Helenom onamo gdje je Nuno umro, ali nema tragova njegova tijela ni motora na kojem je bio. Helena se boji da je živ i da će joj nauditi.

Foto: HRT

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Šokirala je objavom o požarima pa sve izbrisala. Evo kako se mijenjala Meri Banovac
NEPREPOZNATLJIVA

FOTO Šokirala je objavom o požarima pa sve izbrisala. Evo kako se mijenjala Meri Banovac

Meri koja je prezime Goldašić nakon razvoda zamijenila djevojačkim Banovac, nedavno je naljutila korisnike društvenih mreža snimkom koju je i sama nazvala 'neprimjerenom'
Prekinuli su Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu'! Evo što je ona rekla o kraju njihove veze
JEDINI PAR 18. SEZONE

Prekinuli su Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu'! Evo što je ona rekla o kraju njihove veze

Njihova je romansa u velikom finalu 18. sezone showa rasplakala kandidate, ali i voditeljicu Anitu. Ljubav je započela kada je Ksenija stigla na Josipovu farmu u baranjskom naselju Suza
Vučićeva omiljena voditeljica je povećala grudi: 'To jako boli!'
JOVANA JEREMIĆ

Vučićeva omiljena voditeljica je povećala grudi: 'To jako boli!'

Voditeljica Jovana Jeremić izašla je iz klinike u kojoj su joj povećali grudi. Ispričala je kako jedva čeka vidjeti reakciju svojih gostiju u emisiji. 'Svi su na prvu rekli da dolaze u studio', ispričala je kroz smijeh

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026