Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Zarobljeni u špilji i suočeni s mogućnošću da neće preživjeti, Serhat i Yıldız napokon otvaraju srca jedno drugome. Dok se bore za život, stare rane ponovno izlaze na površinu, a Yıldız se sve teže nosi s tajnom koja bi mogla zauvijek promijeniti njihov odnos.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Toño spriječi Manuela da raskine ugovor s g. Luisom. Petra se sprema preuzeti utočište uz Prudenciovu pomoć. Teresa prizna Cristóbalu da joj poljubac nije bio mrzak.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Gabriela Dawson je šokirana kad otkrije da je njezin otac izboden nožem. Neugodnim iznenađenjima nema kraja za Bodena nakon slučaja u kojem je žrtva poznati blues pjevač.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Alyina i Denizova otmica uzdrmava cijelu obitelj Albora. Dok Cihan pokreće očajničku potragu i slijedi svaki trag koji bi ga mogao dovesti do njih, postaje jasno da stvari nisu onakve kakvima se na prvi pogled čine. Kaya nestrpljivo iščekuje rezultate DNK testa koji bi mogli promijeniti njegov život.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Goranov prelazak u Pučki odjeknuo je u klubu. Sonja i Slavko čak uspijevaju namjestiti ni krivom ni dužnom Zvonimiru. Zlatko će se uključiti u raspetljavanje situacije, no to će mu se obiti o glavu.

Foto: RTL

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguel odlazi s Helenom onamo gdje je Nuno umro, ali nema tragova njegova tijela ni motora na kojem je bio. Helena se boji da je živ i da će joj nauditi.