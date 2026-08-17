Turski glumci i glumice na pauzi od snimanja: Plove luksuznim jahtama i surfaju na valovima

Ljeto je u punom jeku, a turske zvijezde dobro znaju kako ga iskoristiti. Dok ih tijekom godine gledamo u popularnim serijama, tijekom ljeta vrijeme provode daleko od kamera i setova uživaju u suncu, moru i luksuznim odmorima. I ove godine mnogi od njih biraju dobro poznate adrese na turskoj obali, a Bodrum se ponovno pokazao kao jedno od omiljenih okupljališta tamošnjih celebrityja.

Afru Saraçoğlu, zvijezdu 'Zlatnog kaveza', na Instagramu prati više od 10 milijuna ljudi, a ona s njima rado podijeli fotografije s posla, ali i privatnog života. Lijep glumica nedavno je tako objavila fotografije s broda na kojem pozira u kupaćem kostimu.

Nezaboravna Šeherezada iz 'Sulejmana Veličanstvenog', Bergüzar Korel, i suprug Halit Ergenç svaki slobodan trenutak provode obiteljski sa svojom djecom. Nedavno je objavila niz fotografija s odmora na kojima blista u ljetnom izdanju bez šminke i oduševljava u kupaćem kostimu.

- Male stvari znače puno - napisala je u opisu fotografija, među kojima se vide i njihova djeca, Alija, Hana i Leyla.

Demet Özdemir, zvijezda hit-serija 'Između dvije vatre' i 'Moj dom, moja sudbina', ljeto je nakon završetka serije 'Eşref Rüya' započela luksuznim odmorom u Göceku, gdje je s obitelji i prijateljima uživala na brodu čiji je najam, prema turskim medijima, iznosio oko 1.400 eura po noći. Glumica, koju na Instagramu prati čak 17,4 milijuna ljudi, posljednjih je mjeseci privukla pažnju i kao pjevačica – njezina pjesma 'Gözü Kara', objavljena početkom 2026., dio je glazbenog projekta povezanog sa serijom 'Eşref Rüya'.

Deniz Çakır, koju hrvatski gledatelji pamte kao Šah Sultan iz 'Sulejmana Veličanstvenog', i ovog ljeta uživa na turskoj obali. U lipnju je sa suprugom Bilgehanom Baykalom plovila kod Bozburuna, a fotografije s odmora popratila je opisom 'Ono što je ostalo od lipnja'. Nekoliko tjedana kasnije par je viđen i u Bodrumu, točnije u Ortakentu, gdje su dan proveli na plaži uz more, razgovor i knjigu. Čakır je tako ljetni odmor pretvorila u prilično miran bijeg od užurbanog života – bez velikih događanja, uz sunce, more i dobro štivo.

Hande Subaşı, koju hrvatski gledatelji pamte po ulozi Salihе Hatun u „Sulejmanu Veličanstvenom“, ovog je ljeta uživala u Bodrumu, točnije u Yalıkavaku. Na fotografijama s odmora pozirala je u kupaćem na ljuljački iznad mora, a u društvu su joj bili direktor fotografije Erhan Makar i njegova supruga, glumica Tuğba Çom Makar. Hande je uz fotografije duhovito napisala: „Svojeg direktora fotografije uvijek nosim sa sobom“, označivši Erhana Makara, kojeg je očito zadužila da ju fotografira.

Melis Sezen, koju hrvatski gledatelji pamte kao Derin iz popularne serije „Nevjera“, ljeto je provela na turskoj obali. U lipnju je uživala u Ildıru kod Çeşmea, a potom je odmor nastavila u Bodrumu, gdje je u Cennet Koyu viđena s prijateljicom. Tamo je pozirala pred prijateljičinim fotoaparatom, plivala do mola, skakala u more i sunčala se. Sezen je hrvatskoj publici poznata i po seriji „Crni biser“, koja se također prikazivala na Novoj TV.

Şükrü Özyıldız, iz serije „Tvoja duša ne čuje“, ljetni je odmor proveo u Bodrumu. Početkom srpnja viđen je u Gündoğanu, gdje je sam uživao na plaži, a fotografiju s mora objavio je uz kratki opis „Bez scenarija…“. Nešto kasnije, odmor je nastavio u Türkbüküu, gdje je uživao u moru i okušao se i u vodenim sportovima, a turski mediji snimili su ga kako vješto surfa na valovima.

Turska glumica Nebahat Çehre (82), koju je naša publika zavoljela u seriji 'Sulejman Veličanstveni' kao Majku sultaniju Hafsu, objavila je fotografiju s ljetovanja u turskom Bodrumu i oduševila fanove. Glumica je objavila par fotografija u elegantnom, crnom, jednodijelnom kupaćem kostimu. Njena figura i njegovan izgled u 83. godini, odmah su privukli lavinu komplimenata.

Barış Arduç, kojeg pamtimo iz serije 'Draguljareva kći', početak je ljeta proveo u Çeşmeu sa suprugom Gupse Özay i njihovom kćeri Jan Asyom. Obitelj je početkom srpnja snimljena na odmoru, a Arduç je nešto kasnije na svom Instagramu podijelio i fotografije s ljetovanja na kojima se vidi kako uživa sa svojom kćerkicom.