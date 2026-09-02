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Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama
Foto: NOVA TV
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Doznajte što vas ove srijede, 2. rujna, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Sultan okuplja najutjecajnije članove obitelji Yelduran kako bi Serhata prisilila da se odrekne Yıldız. Stjeran u kut, Serhat se pred svima suočava s ultimatumom koji će odrediti njegovu budućnost. Mora izabrati hoće li Melekino dijete odrastati uz njega ili će ostati uz Yıldız i riskirati gubitak titule age.

OPUŠTENO DRUŽENJE Prošlo je šest godina od serije 'Moderna obitelj'! Glumačka se ekipa okupila i pozirala zajedno
Prošlo je šest godina od serije 'Moderna obitelj'! Glumačka se ekipa okupila i pozirala zajedno

La Promesa

HRT1 13:20

Manuel potvrdi najgore strahove: u zrakoplovstvu nema Sebastiána Rivera. Lorenzo ne može na zabavu zbog želučanih problema, a Ángela slavi.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Casey i Severide postaju sumnjičavi nakon intervencije na nesreći u kojoj je sudjelovao samo jedan motociklist i u koju nije bilo uključeno nijedno drugo vozilo.

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Nakon svih borbi kroz koje su prošli, Alya i Cihan napokon se počinju približavati životu o kojem su dugo mogli samo razmišljati. Dok se posljedice sukoba s Boranom i novim neprijateljima još osjećaju, među njima se otvara prostor za povjerenje i osjećaje koje više ne žele skrivati.

PROŠLO JE 15 GODINA FOTO Sjećate li se serije 'Larin izbor'? Svi su je s nestrpljenjem pratili, evo gdje su sad glumci
FOTO Sjećate li se serije 'Larin izbor'? Svi su je s nestrpljenjem pratili, evo gdje su sad glumci

San snova 

RTL 20:15

Mirko je bio u pravu što se tiče Dade, ali u krivu u vezi svega ostalog te se ponovno uvaljuje u problem. Večera s Dizelom prolazi onako kako je Maja mislila. Maja i Mateo sami su na svome, ali im česti gosti remete mir. Mirkove teorije zavjere prevršile su svaku mjeru te je jasno da mu treba predah. Zvonimir izgubi strpljenje s Dizelom.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Maria Paula moli Helenu da ne dopusti da njezin sin pati. Helena prizna da je ona ukrala novac u tvornici.

Foto: HRT

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