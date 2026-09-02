Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Sultan okuplja najutjecajnije članove obitelji Yelduran kako bi Serhata prisilila da se odrekne Yıldız. Stjeran u kut, Serhat se pred svima suočava s ultimatumom koji će odrediti njegovu budućnost. Mora izabrati hoće li Melekino dijete odrastati uz njega ili će ostati uz Yıldız i riskirati gubitak titule age.

La Promesa

HRT1 13:20

Manuel potvrdi najgore strahove: u zrakoplovstvu nema Sebastiána Rivera. Lorenzo ne može na zabavu zbog želučanih problema, a Ángela slavi.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Casey i Severide postaju sumnjičavi nakon intervencije na nesreći u kojoj je sudjelovao samo jedan motociklist i u koju nije bilo uključeno nijedno drugo vozilo.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Nakon svih borbi kroz koje su prošli, Alya i Cihan napokon se počinju približavati životu o kojem su dugo mogli samo razmišljati. Dok se posljedice sukoba s Boranom i novim neprijateljima još osjećaju, među njima se otvara prostor za povjerenje i osjećaje koje više ne žele skrivati.

San snova

RTL 20:15

Mirko je bio u pravu što se tiče Dade, ali u krivu u vezi svega ostalog te se ponovno uvaljuje u problem. Večera s Dizelom prolazi onako kako je Maja mislila. Maja i Mateo sami su na svome, ali im česti gosti remete mir. Mirkove teorije zavjere prevršile su svaku mjeru te je jasno da mu treba predah. Zvonimir izgubi strpljenje s Dizelom.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Maria Paula moli Helenu da ne dopusti da njezin sin pati. Helena prizna da je ona ukrala novac u tvornici.