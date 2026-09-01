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OPUŠTENO DRUŽENJE

Prošlo je šest godina od serije 'Moderna obitelj'! Glumačka se ekipa okupila i pozirala zajedno

Piše Stela Kovačević,
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Prošlo je šest godina od serije 'Moderna obitelj'! Glumačka se ekipa okupila i pozirala zajedno
Foto: © Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
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Sofía Vergara, Jesse Tyler Ferguson, Julie Bowen i Ed O'Neill našli su se i družili šest godina nakon što je snimljena posljednja sezona serije koja je 11 godine nasmijavala fanove diljem svijeta

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Prije šest godina završila je 'Moderna obitelja', a dio glumačke ekipe i dalje se druži. Tako su se našli Sofía Vergara, Jesse Tyler Ferguson, Julie Bowen i Ed O'Neill pa se fotografirali za društvene mreže. Fanovi su bili oduševljeni, a Vergara nije skrivala koliko joj je susret značio.

- S mojom američkom obitelji!!! Ne mogu vjerovati da je prošlo već šest godina od finala 'Moderne obitelji'!!! Nedostajete mi - napisala je.

Fotografije je objavio i Ferguson pa jednostavno napisao: 'Volim ove ljude'.

- Volim svog lažnog tatu (Volim i onog pravog, ali on nije bio na jučerašnjoj večeri) - poručila je.

Osim glumaca koji su se nedavno okupili, u seriji su igrali i Ty Burrell kao Clairein suprug Phil, Eric Stonestreet kao Mitchov suprug Cameron. Djecu su igrali Ariel Winter, Nolan Gould, Rico Rodriguez, Aubrey Anderson-Emmons, Jeremy Maguire i Sarah Hyland.

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