Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:15

Pripreme za veliko okupljanje Yelduranovih i Kordaglıjevih pretvaraju se u novo bojno polje. Melek pokušava sačuvati dostojanstvo pred neprijateljski raspoloženim gostima, dok Serhat smišlja način da razotkrije njihove prave namjere.

Plamen ljubavi

HRT1 12:25

Maria Paula kaže sinu da joj je Luísa ponudila pomoć. On joj kaže da je pametno što je odbila. On je ljut na Luísu jer mu nije rekla da je Catarina njegova kći.

Foto: HRT

Chicago P.D

RTL2 20:10

Voight svjedoči na suđenju protiv zloglasnog narkobosa Artura Moralesa. Kad postane jasno da su Morales i njegovi ljudi utjecali na porotnika, Voight i tim čine sve da pravda pobijedi.

Daleki grad

NOVA TV 20:10

Nakon šokantnog raspleta u sudnici, Cihan teško skriva razočaranje i sumnje koje su se uvukle među njega i Alyu. Istina o snimci ozbiljno poljulja njegovo povjerenje, a njihova šutnja stvara još veći jaz među njima.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 16:00

Posljedice velikog obračuna osjećaju se na svakom koraku. Dok jedni pokušavaju spasiti ono što je ostalo od obiteljskih odnosa, drugi se pripremaju za konačni rasplet.

San snova

RTL 20:15

Događanja na tulumu odrazit će se na neke koji su se previše opustili u Majinom stanu. Maja i Alen osvještavaju svoj odnos.