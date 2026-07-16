Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Dok se Serhat suočava s Melekinom izdajom, sukob između obitelji dodatno eskalira. Aşır zahtijeva da Dalyan plati za ono što je učinio, a Serhat se nalazi pred odlukom koja će odrediti njegovu čast, budućnost i sudbinu svih koji ga okružuju.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

María Fernández još se ne može natjerati da Carlu kaže istinu i predbacuje Samuelu sumnjičavost prema mladiću. Toño traži od Enore da razjasni njihov odnos.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Dok istražuje slučaj serijskog ubojice, tim je i na novom slučaju koji uključuje otmicu dojenčeta, dok Upton istražuje profajlericu koja pomaže timu.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Kako bi prisilio Borana na potez, Cihan kreće u otvoreni obračun s Ecmelovim poslovima i nanosi mu veliki financijski udarac. Cihan ne odustaje od potrage i sve je bliže otkrivanju mjesta na kojem Boran skriva Deniza.

Foto: ONAT ARPAT

San snova

RTL 20:15

Zvonimirov ispad s Telcem zadao je probleme Mirku, Bubalu, Višnji i Nives, dok je Tetku, kako se isprva čini, pružio izvrsnu priliku. Mateo se ne može pomiriti sa svojim statusom u Croatiji. Dan igranja utakmice, kojom se slavi obljetnica kluba, sve je bliže, a ulozi se povećavaju.

Foto: RTL

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Nakon što su Isabel pustili kući iz bolnice, ona prilazi Joãu koji ispija viski. Ispriča mu se i uvjerava ga da se nije htjela ubiti. On joj odvrati da je možda i trebala umrijeti.