Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVE DRAME

Večeras u seriji 'Daleki grad': Započinje opasna potjera

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Večeras u seriji 'Daleki grad': Započinje opasna potjera
3
Foto: Nova TV
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

ove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

Admiral

Cihan pojačava mjere sigurnosti kako bi zaštitio Alyu i Deniza, svjestan da Ecmel i Boran neće odustati od potrage za dječakom. Dok se sukob između dviju obitelji dodatno zaoštrava, Alya i Deniz skrivaju se na sigurnoj lokaciji, gdje napokon pronalaze malo mira. Cihan koristi svaki trenutak kako bi Alyi pružio osjećaj sigurnosti, a njihova se veza iz dana u dan produbljuje.

Dok Kadir i Pakize pokušavaju sigurno izvući Deniza, Ecmelovi ljudi ulaze im u trag i započinje opasna potjera. Cihan organizira obranu i čini sve kako bi zaštitio dječaka, ali protivnici im se opasno približavaju.

Foto: Nova TV

U kaosu koji slijedi Boran uspijeva preuzeti Deniza i odvesti ga sa sobom, ostavljajući Alyu i Cihana slomljene. Njihova najveća noćna mora postaje stvarnost jer ponovno ostaju bez dječaka. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

IDEJE ZA 'BINGE' Što gledati na HBO-u? Ovo je 10 top serija koje Hrvati obožavaju
Što gledati na HBO-u? Ovo je 10 top serija koje Hrvati obožavaju

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Davor Meštrović poljubio Pinčić uživo u 'Dobro jutro, Hrvatska'
IZNENADIO SVE

Davor Meštrović poljubio Pinčić uživo u 'Dobro jutro, Hrvatska'

Dok su s gostima razgovarali o folkloru, narodnim običajima i skupinama koje su tijekom godina gostovale u emisiji, Meštrović se prisjetio neobičnog pozdrava koji je upoznao zahvaljujući Maorima
Ljubo Jurčić stigao kod Tije u Los Angeles: 'Pozdrav prof. Ljubi!'
OBITELJSKA IDILA

Ljubo Jurčić stigao kod Tije u Los Angeles: 'Pozdrav prof. Ljubi!'

Tia Jurčić pokazala je pratiteljima na društvenim mrežama zajedničke fotografije s očuhom Ljubom Jurčićem
FOTO Irina se skinula, a tijelo je u kadi prekrila samo laticama
OPUSTILA SE

FOTO Irina se skinula, a tijelo je u kadi prekrila samo laticama

jedna od najzgodnijih manekenki na svijetu, Irina Shayk, oduševila je novom objavom na društvenim mrežama. Na jednoj fotki je potpuno gola

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026