Večeras u seriji 'Daleki grad': Započinje opasna potjera

Cihan pojačava mjere sigurnosti kako bi zaštitio Alyu i Deniza, svjestan da Ecmel i Boran neće odustati od potrage za dječakom. Dok se sukob između dviju obitelji dodatno zaoštrava, Alya i Deniz skrivaju se na sigurnoj lokaciji, gdje napokon pronalaze malo mira. Cihan koristi svaki trenutak kako bi Alyi pružio osjećaj sigurnosti, a njihova se veza iz dana u dan produbljuje.

Dok Kadir i Pakize pokušavaju sigurno izvući Deniza, Ecmelovi ljudi ulaze im u trag i započinje opasna potjera. Cihan organizira obranu i čini sve kako bi zaštitio dječaka, ali protivnici im se opasno približavaju.

Foto: Nova TV

U kaosu koji slijedi Boran uspijeva preuzeti Deniza i odvesti ga sa sobom, ostavljajući Alyu i Cihana slomljene. Njihova najveća noćna mora postaje stvarnost jer ponovno ostaju bez dječaka. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!