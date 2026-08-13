Doznajte što vas očekuje u četvrtak, 13. kolovoza, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Yıldız dolazi Melek i moli je za pomoć kako bi oslobodila Yıldırıma i zauvijek prekinula vezu sa Serhatom. Melek pristaje pomoći, ali zauzvrat traži da Serhat Yıldız zamrzi.
La Promesa
HRT1 13:20
Martina kaže Jacobu da je poljubila drugog. Curro kaže Ángeli da je Lorenzo doveo psihijatra da ga pregleda. Carlo pita Píju je li istina da María Fernández očekuje njegovo dijete.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Nova otkrića dodatno uzdrmaju obitelj, a Cihan shvaća da svaka njegova odluka nosi sve teže posljedice. Alya se nalazi pred novim izazovima i pokušava ostati dosljedna svojim odlukama unatoč pritisku.
San snova
RTL 20:15
Klub je i dalje u središtu zbivanja, a ovog puta rješenje nudi Zvonimir. No za njega je potrebna suglasnost navijača, Bubala i Maje. Dok se dogovor u klubu nazire, na terenu Alen pokušava zaliječiti Mateovo srce na najgori mogući način.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Helena razgovara sa Zéom, moli ga za pomoć oko Nuna. Zé je pita je li ona ukrala pištolj, a Helena laže da nije. Zé postaje sumnjičav.
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