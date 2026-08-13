Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Yıldız dolazi Melek i moli je za pomoć kako bi oslobodila Yıldırıma i zauvijek prekinula vezu sa Serhatom. Melek pristaje pomoći, ali zauzvrat traži da Serhat Yıldız zamrzi.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Martina kaže Jacobu da je poljubila drugog. Curro kaže Ángeli da je Lorenzo doveo psihijatra da ga pregleda. Carlo pita Píju je li istina da María Fernández očekuje njegovo dijete.

Foto: HRT

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Nova otkrića dodatno uzdrmaju obitelj, a Cihan shvaća da svaka njegova odluka nosi sve teže posljedice. Alya se nalazi pred novim izazovima i pokušava ostati dosljedna svojim odlukama unatoč pritisku.

Foto: NOVA TV

San snova

RTL 20:15

Klub je i dalje u središtu zbivanja, a ovog puta rješenje nudi Zvonimir. No za njega je potrebna suglasnost navijača, Bubala i Maje. Dok se dogovor u klubu nazire, na terenu Alen pokušava zaliječiti Mateovo srce na najgori mogući način.

Foto: RTL

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Helena razgovara sa Zéom, moli ga za pomoć oko Nuna. Zé je pita je li ona ukrala pištolj, a Helena laže da nije. Zé postaje sumnjičav.