Kći pokojne Ene Begović i poduzetnika Josipa Dikana Radeljaka, objavila je fotografije s Hvara gdje uživa sa svojim zaručnikom
'Ista si majka': Lana Radeljak je objavila fotke odmora na Hvaru
Lana Radeljak, kći pokojne glumačke dive Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka, svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, no ponekad na svojim društvenim mrežama objavi djeliće svoje svakodnevice i svaki put iznova oduševi svoje pratitelje. Lijepa Lana ovoga puta objavila je nekoliko fotografija s godišnjeg odmora kojeg provodi na otoku Hvaru sa svojim zaručnikom Antonijem Barišićem.
Brojni komentari ispod objava bili su vezani za iznimnu sličnost Lane i njene pokojne majke Ene Begović.
- Ista ste majka! - napisao je jedan pratitelj.
- Krasna cura. Materino dite! - napisala je druga je pratiteljica.
Lanin zaručnik, Antonio, široj javnosti je poznat po sudjelovanju u showu 'MasterChef' u kojemu je osvojio simpatije publike. Njihova veza zaintrigirala je javnost još više kada su se prošle godine zaručili te ubrzo kupili i zajednički stan, a time su pokazali kako ozbiljno planiraju zajedničku budućnost.
Lana je diplomirala na prestižnom talijanskom sveučilištu Bocconi, a danas radi u tvrtki koja se bavi financijama. Kao beba izgubila je majku u prometnoj nesreći te danas brižno čuva sve uspomene na pokojnu majku, a povremeno i objavi emotivne fotografije posvećene upravo njoj.
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