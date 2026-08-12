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KĆI GLUMAČKE DIVE

'Ista si majka': Lana Radeljak je objavila fotke odmora na Hvaru

Piše Maša Mai Čigir,
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'Ista si majka': Lana Radeljak je objavila fotke odmora na Hvaru
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Foto: Instagram
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Kći pokojne Ene Begović i poduzetnika Josipa Dikana Radeljaka, objavila je fotografije s Hvara gdje uživa sa svojim zaručnikom

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Lana Radeljak, kći pokojne glumačke dive Ene Begović i poduzetnika Josipa Radeljaka, svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, no ponekad na svojim društvenim mrežama objavi djeliće svoje svakodnevice i svaki put iznova oduševi svoje pratitelje. Lijepa Lana ovoga puta objavila je nekoliko fotografija s godišnjeg odmora kojeg provodi na otoku Hvaru sa svojim zaručnikom Antonijem Barišićem.

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Brojni komentari ispod objava bili su vezani za iznimnu sličnost Lane i njene pokojne majke Ene Begović.

- Ista ste majka! - napisao je jedan pratitelj.

- Krasna cura. Materino dite! - napisala je druga je pratiteljica.

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Lanin zaručnik, Antonio, široj javnosti je poznat po sudjelovanju u showu 'MasterChef' u kojemu je osvojio simpatije publike. Njihova veza zaintrigirala je javnost još više kada su se prošle godine zaručili te ubrzo kupili i zajednički stan, a time su pokazali kako ozbiljno planiraju zajedničku budućnost.

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Lana je diplomirala na prestižnom talijanskom sveučilištu Bocconi, a danas radi u tvrtki koja se bavi financijama. Kao beba izgubila je majku u prometnoj nesreći te danas brižno čuva sve uspomene na pokojnu majku, a povremeno i objavi emotivne fotografije posvećene upravo njoj.

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