Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka, 20. kolovoza, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'Chicago u plamenu', 'San snova', 'Daleki grad', 'Plamen ljubavi'..
Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Dok se Yıldız nalazi između života i smrti, pred njom je odluka koja će odrediti njezinu budućnost sa Serhatom. Istodobno Melek od Sevde dozna šokantnu istinu koja ruši sve u što je godinama vjerovala.
La Promesa
HRT1 13:20
Psihijatar zaključi da Ángela nema problema s mentalnim zdravljem. Petra traži pomoć u vođenju utočišta, a kuharice se oduševljeno javljaju.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Napetosti rastu između Casey i Dawson dok Casey traži nestalu tinejdžericu sa Severideom. Kidd i Brett bore se za naklonost zgodnog poručnika iz specijalne jedinice za suzbijanje opasnosti od toksičnih materijala.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Cihan dolazi do Feyyaza i ulazi u opasan obračun, no ubrzo shvaća da čovjek kojeg je smatrao glavnim krivcem možda ipak nije organizirao otmicu. Dok se potraga nastavlja u novom smjeru, svaki izgubljeni trenutak dodatno povećava strah za Alyin i Denizov život.
San snova
RTL 20:15
Pripreme završavaju i utakmica uskoro slijedi. Tim je uigran, ali koljeno Alenu zadaje sve veće probleme. Goran uspijeva svoje zdravstvene probleme sakriti od Maje, no Mateo primjećuje pravo stanje. Bubalo i navijači predvođeni Mirkom moraju pomoći stišati medijske glasine.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Maria Paula i Miguel su postali sudionici u ubojstvu. Miguel objašnjava Filipeu da je morao braniti Helenu, nije ju mogao napustiti nakon svega što joj je Nuno učinio.
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