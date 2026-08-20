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Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: ONAT ARPAT
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Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka, 20. kolovoza, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'Chicago u plamenu', 'San snova', 'Daleki grad', 'Plamen ljubavi'..

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Dok se Yıldız nalazi između života i smrti, pred njom je odluka koja će odrediti njezinu budućnost sa Serhatom. Istodobno Melek od Sevde dozna šokantnu istinu koja ruši sve u što je godinama vjerovala.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Psihijatar zaključi da Ángela nema problema s mentalnim zdravljem. Petra traži pomoć u vođenju utočišta, a kuharice se oduševljeno javljaju.

Foto: HRT

Chicago u plamenu 

RTL 2 19:20

Napetosti rastu između Casey i Dawson dok Casey traži nestalu tinejdžericu sa Severideom. Kidd i Brett bore se za naklonost zgodnog poručnika iz specijalne jedinice za suzbijanje opasnosti od toksičnih materijala.

DNEVNI PREGLED Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će ove srijede biti u vašim omiljenim sapunicama

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Cihan dolazi do Feyyaza i ulazi u opasan obračun, no ubrzo shvaća da čovjek kojeg je smatrao glavnim krivcem možda ipak nije organizirao otmicu. Dok se potraga nastavlja u novom smjeru, svaki izgubljeni trenutak dodatno povećava strah za Alyin i Denizov život.

Foto: Nova TV

San snova 

RTL 20:15

Pripreme završavaju i utakmica uskoro slijedi. Tim je uigran, ali koljeno Alenu zadaje sve veće probleme. Goran uspijeva svoje zdravstvene probleme sakriti od Maje, no Mateo primjećuje pravo stanje. Bubalo i navijači predvođeni Mirkom moraju pomoći stišati medijske glasine.

Foto: RTL

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Maria Paula i Miguel su postali sudionici u ubojstvu. Miguel objašnjava Filipeu da je morao braniti Helenu, nije ju mogao napustiti nakon svega što joj je Nuno učinio.

Foto: HRT

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