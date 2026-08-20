Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Dok se Yıldız nalazi između života i smrti, pred njom je odluka koja će odrediti njezinu budućnost sa Serhatom. Istodobno Melek od Sevde dozna šokantnu istinu koja ruši sve u što je godinama vjerovala.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Psihijatar zaključi da Ángela nema problema s mentalnim zdravljem. Petra traži pomoć u vođenju utočišta, a kuharice se oduševljeno javljaju.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Napetosti rastu između Casey i Dawson dok Casey traži nestalu tinejdžericu sa Severideom. Kidd i Brett bore se za naklonost zgodnog poručnika iz specijalne jedinice za suzbijanje opasnosti od toksičnih materijala.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Cihan dolazi do Feyyaza i ulazi u opasan obračun, no ubrzo shvaća da čovjek kojeg je smatrao glavnim krivcem možda ipak nije organizirao otmicu. Dok se potraga nastavlja u novom smjeru, svaki izgubljeni trenutak dodatno povećava strah za Alyin i Denizov život.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Pripreme završavaju i utakmica uskoro slijedi. Tim je uigran, ali koljeno Alenu zadaje sve veće probleme. Goran uspijeva svoje zdravstvene probleme sakriti od Maje, no Mateo primjećuje pravo stanje. Bubalo i navijači predvođeni Mirkom moraju pomoći stišati medijske glasine.

Foto: RTL

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Maria Paula i Miguel su postali sudionici u ubojstvu. Miguel objašnjava Filipeu da je morao braniti Helenu, nije ju mogao napustiti nakon svega što joj je Nuno učinio.