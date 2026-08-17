Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak 17. kolovoza, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će ovog ponedjeljka biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Yıldızina odluka da javno stane na Yıldırımovu stranu teško pogađa Serhata. Uvjeren da je izgubio ženu koju voli, sve teže obuzdava bijes i razočaranje, dok sukob između njega i Yıldırıma prerasta u otvoreni obračun.
La Promesa
HRT1 13:20
Pía prizna Maríji Fernández da je Carlo pobjegao nakon što je saznao da je trudna. Ángela ima prvi razgovor sa psihijatrom. Samuel najavljuje zatvaranje utočišta.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Kad Boden postavi zadatak, novi šef preuzima dužnost i sukobi se s Caseyem, Brettom i Dawson oko pravila. Mouch, Otis i Hermann iznenađuju Cruza za rođendan.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Kaya, uz pomoć Alye i Cihana, odlučuje napraviti DNK test kako bi napokon doznao istinu o djetetu koje je oteo. Sve više sumnja da se iza cijele priče krije mnogo više nego što je vjerovao.
San snova
RTL 20:15
Zvonimir mora paziti na Danicu i to mu je sve veći problem. No zbog ugovora s Buckom, on i Bubalo stjerani su u kut. Mirkov prvi dan donosi otrježnjenje. Mirko nema nikakve koristi kao vođa navijača pa mijenja svoje stavove.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Jaime se oprašta od Miguela prije povratka u JAR. Miguel još jedanput žali što je njihov poslovni pothvat bio neuspješan, ali Jaime zna da nije on kriv. Ispituje ga o policijskoj istrazi onečišćenja zemljišta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+