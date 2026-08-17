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Evo što će ovog ponedjeljka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će ovog ponedjeljka biti u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: HRT
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Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak 17. kolovoza, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Yıldızina odluka da javno stane na Yıldırımovu stranu teško pogađa Serhata. Uvjeren da je izgubio ženu koju voli, sve teže obuzdava bijes i razočaranje, dok sukob između njega i Yıldırıma prerasta u otvoreni obračun.

Foto: ONAT ARPAT

La Promesa

HRT1 13:20

Pía prizna Maríji Fernández da je Carlo pobjegao nakon što je saznao da je trudna. Ángela ima prvi razgovor sa psihijatrom. Samuel najavljuje zatvaranje utočišta.

Foto: HRT

Chicago u plamenu 

RTL 2 19:20

Kad Boden postavi zadatak, novi šef preuzima dužnost i sukobi se s Caseyem, Brettom i Dawson oko pravila. Mouch, Otis i Hermann iznenađuju Cruza za rođendan.

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Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Kaya, uz pomoć Alye i Cihana, odlučuje napraviti DNK test kako bi napokon doznao istinu o djetetu koje je oteo. Sve više sumnja da se iza cijele priče krije mnogo više nego što je vjerovao.

Foto: NOVA TV

San snova 

RTL 20:15

Zvonimir mora paziti na Danicu i to mu je sve veći problem. No zbog ugovora s Buckom, on i Bubalo stjerani su u kut. Mirkov prvi dan donosi otrježnjenje. Mirko nema nikakve koristi kao vođa navijača pa mijenja svoje stavove.

Foto: RTL

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Jaime se oprašta od Miguela prije povratka u JAR. Miguel još jedanput žali što je njihov poslovni pothvat bio neuspješan, ali Jaime zna da nije on kriv. Ispituje ga o policijskoj istrazi onečišćenja zemljišta.

Foto: HRT

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Komentari 0
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