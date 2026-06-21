Zvijezda ‘Nasljednika’, nove serije koja se prikazuje na malim ekranima Nove TV, kao dječak je napustio Bugarsku i trenutačno je jedan od najpoželjnijih turskih glumaca koji čuva privatnost kao zmija noge
Tko je Ilhan Şen, zvijezda serije 'Nasljednik'? Odrastao između dva svijeta, miljenik je žena...
Ovo mi je jedna od najzrelijih i najintenzivnijih uloga u karijeri. Serhat je vrlo snažan, odlučan i liderski karakter. Ali istovremeno i tužan čovjek. Nije klasični ‘moćni’ muškarac. Upravo me fascinirala ta kontradikcija, čovjek koji može imati apsolutnu moć, ali bira drukčiji život i pokušava pobjeći sudbini koju mu nameće obitelj, rekao je za turske medije Ilhan Şen (38), jedan od najpopularnijih turskih glumaca nove generacije.
Upravo je priča o bijegu od sudbine u središtu nove turske serije 'Nasljednik' ('Halef: Köklerin Çagrısı'), koja se 9. lipnja počela prikazivati na Novoj TV. Şen u njoj tumači Serhata Yeldurana, uspješnoga kirurga koji se nakon očeve smrti vraća u rodni grad Urfu te preuzima novu ulogu.
Postaje nasljednik i aga te preuzima novu ulogu dok živi pod istim krovom s dvije žene. Ono što je trebalo biti kratko obiteljsko putovanje, pretvara se u vrtlog krvne osvete, prisilnog braka i ljubavi koja prkosi svim pravilima jer krvnu osvetu može zaustaviti samo ako se oženi drugom. Şen je u 'Nasljedniku' utjelovio muškarca rastrganog između dužnosti i srca, lika koji će publiku istodobno živcirati, osvojiti i natjerati na navijanje do posljednje epizode.
- Iako se na prvi pogled može činiti da je Serhatova priča priča o velikoj promjeni, ja to zapravo ne vidim tako. Za mene se Serhat ne mijenja toliko koliko se suočava s onim što je oduvijek bio. I nakon odlaska iz Urfe u Istanbul i odabira potpuno drukčijeg života, bio je svjestan tko je i što bi ga jednog dana moglo sustići. Samo je pokušavao što dulje bježati od toga. No u jednom trenutku ono od čega je bježao napokon ga sustigne. Zato njegovo putovanje ne doživljavam kao transformaciju, nego kao priču o čovjeku koji dugo ne koristi vlastitu snagu. S jedne strane ima obitelj i korijene, a s druge ljubav. Cijelo vrijeme pokušava pronaći ravnotežu između te tri stvari - rekao je glumac pa nastavio:
'Serhat vrlo dobro zna tko je i kakvu snagu nosi u sebi. Svjestan je svega što bi se moglo dogoditi, zbog čega dugo skriva istinu od Melek kako bi je zaštitio. Ponekad se i sam pitam je li mogao donositi drukčije odluke i bi li tada sve završilo drugačije, ali ovo je priča koju pričamo i put kojim lik ide. Mislim da gledatelji ne vide samo njegovu zarobljenost nego i trud koji ulaže da održi ravnotežu te zaštiti sve koje voli a da pritom nikoga ne povrijedi. Zato nisam slijedio neku posebnu glumačku metodu. Moj je zadatak bio ostati vjeran onome što su mi scenarij i lik nudili. U suštini, tako jednostavno pristupam svakoj ulozi'.
Şen je rođen u bugarskom Šumenu u obitelji turskih korijena, a još se kao dijete s obitelji preselio u Istanbul. Njegovi roditelji bili su među brojnim bugarskim Turcima koji su krajem 1980-ih napustili zemlju tijekom velikog vala iseljavanja u Tursku. Priče o odlasku, novim počecima i ostavljanju svega poznatog iza sebe slušao je odmalena.
- Moji roditelji su došli u Tursku s 23 i 25 godina. Zamislite da ostavljate sve: kuću, prijatelje, knjige. U automobil utovarite što stignete i krenete, ne znajući što vas čeka s druge strane granice - ispričao je glumac svojedobno te dodao kako je to iskustvo na njemu ostavilo dubok trag i usadilo mu gotovo opsesivnu radnu etiku.
Godinama je trenirao košarku i nogomet, a disciplina i upornost koje je tad stekao pokazale su se jednako važnima i kasnije, kad je krenuo graditi karijeru pred kamerama. Dok je studirao građevinarstvo na Tehničkom sveučilištu Yıldız, život ga je odveo u sasvim drukčijem smjeru.
Počeo se baviti modelingom i već 2008. godine ostvario je prve zapažene uspjehe na izboru za najboljeg modela Turske. Godinu dana kasnije ponio je titulu najboljeg modela Turske te osvojio i laskavu titulu najboljeg modela Europe. Taj uspjeh otvorio mu je vrata međunarodne modne scene.
Uslijedili su angažmani u Italiji i Francuskoj, naslovnice časopisa i velike kampanje, a njegovo se ime počelo sve češće spominjati u modnim krugovima. U godinama koje su slijedile nosio je revije za modne kuće poput Dolce & Gabbane i Armanija. Ipak, iako je ostvario ono o čemu mnogi modeli sanjaju, osjećao je da ga privlači nešto više od modnih pista i fotografiranja. Upravo ga je ta želja za novim izazovima odvela prema glumi.
Počeo je ulagati u glumačko obrazovanje te pohađati satove kod uglednih turskih pedagoga Bahar Kerimoglu i Derye Alabore. Prvu televizijsku ulogu ostvario je 2018. godine u povijesnoj drami 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi', a potom su uslijedile serije 'Şahin Tepesi', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Ramo', 'Aşk Mantık Intikam', 'Safir' i 'Nasljednik'. Iz projekta u projekt gradio je status jednog od najtraženijih glumaca svoje generacije, a publika ga je posebno zavoljela u ulogama romantičnih junaka.
Iako ga gledatelji povezuju s velikim ljubavnim pričama, privatni život uspješno čuva daleko od očiju javnosti. Već nekoliko godina u vezi je s turskom glumicom Pınar Gülkapan (44), no zajedničke fotografije i javna pojavljivanja prava su rijetkost. Njihova je veza od početka bila pod povećalom, dijelom i zbog razlike u godinama jer je Pınar od njega starija šest godina. Unatoč komentarima i nagađanjima, par se nikad nije previše obazirao na tuđa mišljenja.
Rijetkim zajedničkim pojavljivanjima, poput dolaska na jednu svečanost u listopadu prošle godine, potvrdili su da je njihova veza i dalje stabilna. Takav odnos prema privatnosti nije slučajan. Şen već godinama odvaja ono što pripada njemu od onoga što dijeli s publikom, a o tome je progovorio i u jednom od rijetkih intervjua.
- Ne objavljujem ništa o svojoj obitelji, odmorima na koje idem, hrani koju jedem ili svojoj djevojci. Broj pratitelja na Instagramu samo je pokazatelj da svoj posao radim dobro. Unatoč mojoj neaktivnosti, ljudi su i dalje znatiželjni - rekao je turski miljenik žena.
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