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Tko je Ilhan Şen, zvijezda serije 'Nasljednik'? Odrastao između dva svijeta, miljenik je žena...

Piše Dora Pek,
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Tko je Ilhan Şen, zvijezda serije 'Nasljednik'? Odrastao između dva svijeta, miljenik je žena...
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Foto: NOVA TV

Zvijezda ‘Nasljednika’, nove serije koja se prikazuje na malim ekranima Nove TV, kao dječak je napustio Bugarsku i trenutačno je jedan od najpoželjnijih turskih glumaca koji čuva privatnost kao zmija noge

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Ovo mi je jedna od najzrelijih i najintenzivnijih uloga u karijeri. Serhat je vrlo snažan, odlučan i liderski karakter. Ali istovremeno i tužan čovjek. Nije klasični ‘moćni’ muškarac. Upravo me fascinirala ta kontradikcija, čovjek koji može imati apsolutnu moć, ali bira drukčiji život i pokušava pobjeći sudbini koju mu nameće obitelj, rekao je za turske medije Ilhan Şen (38), jedan od najpopularnijih turskih glumaca nove generacije.

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Upravo je priča o bijegu od sudbine u središtu nove turske serije 'Nasljednik' ('Halef: Köklerin Çagrısı'), koja se 9. lipnja počela prikazivati na Novoj TV. Şen u njoj tumači Serhata Yeldurana, uspješnoga kirurga koji se nakon očeve smrti vraća u rodni grad Urfu te preuzima novu ulogu.

Foto: NOVA TV

Postaje nasljednik i aga te preuzima novu ulogu dok živi pod istim krovom s dvije žene. Ono što je trebalo biti kratko obiteljsko putovanje, pretvara se u vrtlog krvne osvete, prisilnog braka i ljubavi koja prkosi svim pravilima jer krvnu osvetu može zaustaviti samo ako se oženi drugom. Şen je u 'Nasljedniku' utjelovio muškarca rastrganog između dužnosti i srca, lika koji će publiku istodobno živcirati, osvojiti i natjerati na navijanje do posljednje epizode.

- Iako se na prvi pogled može činiti da je Serhatova priča priča o velikoj promjeni, ja to zapravo ne vidim tako. Za mene se Serhat ne mijenja toliko koliko se suočava s onim što je oduvijek bio. I nakon odlaska iz Urfe u Istanbul i odabira potpuno drukčijeg života, bio je svjestan tko je i što bi ga jednog dana moglo sustići. Samo je pokušavao što dulje bježati od toga. No u jednom trenutku ono od čega je bježao napokon ga sustigne. Zato njegovo putovanje ne doživljavam kao transformaciju, nego kao priču o čovjeku koji dugo ne koristi vlastitu snagu. S jedne strane ima obitelj i korijene, a s druge ljubav. Cijelo vrijeme pokušava pronaći ravnotežu između te tri stvari - rekao je glumac pa nastavio:

Foto: NOVA TV

'Serhat vrlo dobro zna tko je i kakvu snagu nosi u sebi. Svjestan je svega što bi se moglo dogoditi, zbog čega dugo skriva istinu od Melek kako bi je zaštitio. Ponekad se i sam pitam je li mogao donositi drukčije odluke i bi li tada sve završilo drugačije, ali ovo je priča koju pričamo i put kojim lik ide. Mislim da gledatelji ne vide samo njegovu zarobljenost nego i trud koji ulaže da održi ravnotežu te zaštiti sve koje voli a da pritom nikoga ne povrijedi. Zato nisam slijedio neku posebnu glumačku metodu. Moj je zadatak bio ostati vjeran onome što su mi scenarij i lik nudili. U suštini, tako jednostavno pristupam svakoj ulozi'.

Şen je rođen u bugarskom Šumenu u obitelji turskih korijena, a još se kao dijete s obitelji preselio u Istanbul. Njegovi roditelji bili su među brojnim bugarskim Turcima koji su krajem 1980-ih napustili zemlju tijekom velikog vala iseljavanja u Tursku. Priče o odlasku, novim počecima i ostavljanju svega poznatog iza sebe slušao je odmalena.

- Moji roditelji su došli u Tursku s 23 i 25 godina. Zamislite da ostavljate sve: kuću, prijatelje, knjige. U automobil utovarite što stignete i krenete, ne znajući što vas čeka s druge strane granice - ispričao je glumac svojedobno te dodao kako je to iskustvo na njemu ostavilo dubok trag i usadilo mu gotovo opsesivnu radnu etiku.

Godinama je trenirao košarku i nogomet, a disciplina i upornost koje je tad stekao pokazale su se jednako važnima i kasnije, kad je krenuo graditi karijeru pred kamerama. Dok je studirao građevinarstvo na Tehničkom sveučilištu Yıldız, život ga je odveo u sasvim drukčijem smjeru.

Počeo se baviti modelingom i već 2008. godine ostvario je prve zapažene uspjehe na izboru za najboljeg modela Turske. Godinu dana kasnije ponio je titulu najboljeg modela Turske te osvojio i laskavu titulu najboljeg modela Europe. Taj uspjeh otvorio mu je vrata međunarodne modne scene.

Uslijedili su angažmani u Italiji i Francuskoj, naslovnice časopisa i velike kampanje, a njegovo se ime počelo sve češće spominjati u modnim krugovima. U godinama koje su slijedile nosio je revije za modne kuće poput Dolce & Gabbane i Armanija. Ipak, iako je ostvario ono o čemu mnogi modeli sanjaju, osjećao je da ga privlači nešto više od modnih pista i fotografiranja. Upravo ga je ta želja za novim izazovima odvela prema glumi.

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Počeo je ulagati u glumačko obrazovanje te pohađati satove kod uglednih turskih pedagoga Bahar Kerimoglu i Derye Alabore. Prvu televizijsku ulogu ostvario je 2018. godine u povijesnoj drami 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi', a potom su uslijedile serije 'Şahin Tepesi', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Ramo', 'Aşk Mantık Intikam', 'Safir' i 'Nasljednik'. Iz projekta u projekt gradio je status jednog od najtraženijih glumaca svoje generacije, a publika ga je posebno zavoljela u ulogama romantičnih junaka.

Foto: ulgen.blue

Iako ga gledatelji povezuju s velikim ljubavnim pričama, privatni život uspješno čuva daleko od očiju javnosti. Već nekoliko godina u vezi je s turskom glumicom Pınar Gülkapan (44), no zajedničke fotografije i javna pojavljivanja prava su rijetkost. Njihova je veza od početka bila pod povećalom, dijelom i zbog razlike u godinama jer je Pınar od njega starija šest godina. Unatoč komentarima i nagađanjima, par se nikad nije previše obazirao na tuđa mišljenja.

Rijetkim zajedničkim pojavljivanjima, poput dolaska na jednu svečanost u listopadu prošle godine, potvrdili su da je njihova veza i dalje stabilna. Takav odnos prema privatnosti nije slučajan. Şen već godinama odvaja ono što pripada njemu od onoga što dijeli s publikom, a o tome je progovorio i u jednom od rijetkih intervjua.

- Ne objavljujem ništa o svojoj obitelji, odmorima na koje idem, hrani koju jedem ili svojoj djevojci. Broj pratitelja na Instagramu samo je pokazatelj da svoj posao radim dobro. Unatoč mojoj neaktivnosti, ljudi su i dalje znatiželjni - rekao je turski miljenik žena. 

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