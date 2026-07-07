Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama
2
Foto: ONAT ARPAT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Doznajte što vas ovog utorka, 7. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Tijekom ispitivanja saznaje da su sporni arheološki nalazi pronađeni upravo u njegovu skladištu. Melek uspijeva nakratko razgovarati s njim i pružiti mu podršku.

La Promesa

HRT1 13:20

Curro, željan osvete, otme satnika i muči ga kako bi ga natjerao da plati za Janinu smrt, smrt njegove majke Eugenije i za vjenčanje s Angelom.

Foto: HRT

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Torres se nađe u dvojbi kad zbog ubojstva u starom kvartu mora izabrati između lojalnosti prema starim poznanicima i policijske dužnosti. Slučaj prijeti razotkrivanjem Torresove prošlosti i njegove povezanosti sa žrtvom ubojstva, lokalnim vođom bande Arizom. Dok se Torres trudi uravnotežiti svoj stari život s novim, Voight prati situaciju.

Tajne prošlosti 

NOVA TV 22:25

Dok Zeynep pokušava ostaviti traumatične događaje iza sebe, Serhat se priprema za važnu sudsku bitku oko Kader. Vjeruju da će djevojčica napokon dobiti priliku za sretan život, ali Berrak ne namjerava lako odustati.

Foto: Nova TV

San snova 

RTL 20:15

Nakon utakmice protiv Jadrana cijeli klub slavi, Bubalo i Višnja na trenutak pronalaze zajednički jezik, dok se Mirko počinje zanimati za Matea. Juniori doznaju da neke stvari ipak ne ostaju samo na terenu.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguel se treba naći s Luísom, ali na mjesto sastanka dolazi Zé, koji mu prijeti. Miguel mu kaže da ima DNK nalaz koji pokazuje da je Catarina njegova. Luísa kaže Zéu da bi bilo najbolje da priznaju Miguelu da je Catarina njegova.

IDEJE ZA GLEDANJE Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 serija u Hrvatskoj
Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 serija u Hrvatskoj

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'
NOVI DETALJI INCIDENTA

SNIMKA PRIVOĐENJA 'Lauri se netko smijao. Ona je tad počela vikati. Uzela je čašu i razbila je'

Laura Prgomet privedena je sinoć u Dubrovniku nakon incidenta u jednom kafiću. Čitatelj nam je javio kako joj se 'neki dečko smijao, na što je ona poludjela i počela se derati...'
Pila je vodu, a onda je nastao kaos. Lauru Prgomet nakon privođenja posjetio odvjetnik
Ispovijest prijatelja fatalne Laure

Pila je vodu, a onda je nastao kaos. Lauru Prgomet nakon privođenja posjetio odvjetnik

Natjecateljica showa ‘Gospodin Savršeni’, Laura Prgomet, prenoćila je u pritvoru nakon što je razbijala čaše u kafiću
FOTO Bivša Mamićeva supruga pokazala tko joj je ukrao srce
POSEBAN TRENUTAK

FOTO Bivša Mamićeva supruga pokazala tko joj je ukrao srce

Chebourg i Zasja moje beskrajne ljubavi. Ovo treba ponoviti, Marko Grubnić, napisala je Vanja Horvat na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026