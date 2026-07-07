Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Tijekom ispitivanja saznaje da su sporni arheološki nalazi pronađeni upravo u njegovu skladištu. Melek uspijeva nakratko razgovarati s njim i pružiti mu podršku.

La Promesa

HRT1 13:20

Curro, željan osvete, otme satnika i muči ga kako bi ga natjerao da plati za Janinu smrt, smrt njegove majke Eugenije i za vjenčanje s Angelom.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Torres se nađe u dvojbi kad zbog ubojstva u starom kvartu mora izabrati između lojalnosti prema starim poznanicima i policijske dužnosti. Slučaj prijeti razotkrivanjem Torresove prošlosti i njegove povezanosti sa žrtvom ubojstva, lokalnim vođom bande Arizom. Dok se Torres trudi uravnotežiti svoj stari život s novim, Voight prati situaciju.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:25

Dok Zeynep pokušava ostaviti traumatične događaje iza sebe, Serhat se priprema za važnu sudsku bitku oko Kader. Vjeruju da će djevojčica napokon dobiti priliku za sretan život, ali Berrak ne namjerava lako odustati.

Foto: Nova TV

San snova

RTL 20:15

Nakon utakmice protiv Jadrana cijeli klub slavi, Bubalo i Višnja na trenutak pronalaze zajednički jezik, dok se Mirko počinje zanimati za Matea. Juniori doznaju da neke stvari ipak ne ostaju samo na terenu.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguel se treba naći s Luísom, ali na mjesto sastanka dolazi Zé, koji mu prijeti. Miguel mu kaže da ima DNK nalaz koji pokazuje da je Catarina njegova. Luísa kaže Zéu da bi bilo najbolje da priznaju Miguelu da je Catarina njegova.