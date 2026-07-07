Doznajte što vas ovog utorka, 7. srpnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Tajne prošlosti', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će ovog utorka biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Tijekom ispitivanja saznaje da su sporni arheološki nalazi pronađeni upravo u njegovu skladištu. Melek uspijeva nakratko razgovarati s njim i pružiti mu podršku.
La Promesa
HRT1 13:20
Curro, željan osvete, otme satnika i muči ga kako bi ga natjerao da plati za Janinu smrt, smrt njegove majke Eugenije i za vjenčanje s Angelom.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Torres se nađe u dvojbi kad zbog ubojstva u starom kvartu mora izabrati između lojalnosti prema starim poznanicima i policijske dužnosti. Slučaj prijeti razotkrivanjem Torresove prošlosti i njegove povezanosti sa žrtvom ubojstva, lokalnim vođom bande Arizom. Dok se Torres trudi uravnotežiti svoj stari život s novim, Voight prati situaciju.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:25
Dok Zeynep pokušava ostaviti traumatične događaje iza sebe, Serhat se priprema za važnu sudsku bitku oko Kader. Vjeruju da će djevojčica napokon dobiti priliku za sretan život, ali Berrak ne namjerava lako odustati.
San snova
RTL 20:15
Nakon utakmice protiv Jadrana cijeli klub slavi, Bubalo i Višnja na trenutak pronalaze zajednički jezik, dok se Mirko počinje zanimati za Matea. Juniori doznaju da neke stvari ipak ne ostaju samo na terenu.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Miguel se treba naći s Luísom, ali na mjesto sastanka dolazi Zé, koji mu prijeti. Miguel mu kaže da ima DNK nalaz koji pokazuje da je Catarina njegova. Luísa kaže Zéu da bi bilo najbolje da priznaju Miguelu da je Catarina njegova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+