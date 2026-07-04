Donosimo vam najnoviju listu najpopularnijih serija na Netflixu u Hrvatskoj za tjedan od 29. lipnja 2026. godine. Saznajte koji su naslovi trenutno najgledaniji i što ne smijete propustiti!
Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 serija u Hrvatskoj
Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za novu seriju za binganje, provjerite našu top listu najgledanijih.
Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:
1. I Will Find You, IMDB: 7.2
Nepravedno osuđen za ubojstvo vlastitog sina, otac kreće u očajničku potragu kad sazna da mu je sin možda ipak živ. Napeti triler s Samom Worthingtonom u glavnoj ulozi. (SAD, 2026., Triler, Drama)
2. Salish & Jordan Matter, IMDB: 1.4
Zabavna obiteljska serija prati oca i kćer kroz divlje izazove i smiješne situacije, donoseći kompilaciju najluđih obiteljskih trenutaka. (SAD, 2026., Reality, Obiteljski)
3. Avatar: The Last Airbender, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 61%
Mladi Avatar mora ovladati četiri elementa i spasiti svijet od rata. Fantastična serija prepuna pustolovina, spektakularnih efekata i borbi dobra i zla. (SAD, 2024., Avantura, Fantazija)
4. Oasis, IMDB: 5.3
Luksuzno ljetovalište postaje poprište policijske istrage nakon misterioznog nestanka. Svi su sumnjivci, a nitko ne može otići dok se ne pronađe krivac. (Španjolska, 2026., Drama, Misterij)
5. Another Self, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 83%
Tri prijateljice odlaze u obalni gradić gdje se suočavaju s obiteljskim traumama iz prošlosti. Emotivna turska serija o prijateljstvu i duhovnom rastu. (Turska, 2026., Drama)
6. Agent Kim Reactivated, IMDB: 8.3
Otac i bivši tajni agent Kim riskira sve kako bi pronašao svoju nestalu kćer, otkrivajući svoju pravu prošlost. Napeta korejska akcijska serija. (Južna Koreja, 2026., Akcija, Triler)
7. The Witness, IMDB: 6.5
Priča o Rachelinom partneru koji pokušava zaštititi njihovo dijete, jedinog svjedoka njezina ubojstva, dok policijska istraga nailazi na brojne prepreke. (UK, 2026., Kriminalistička drama)
8. Michael Jackson: The Verdict, IMDB: 4.8
Detaljna dokumentarna serija o suđenju Michaelu Jacksonu, ispričana iz perspektive ključnih sudionika procesa. (SAD, 2026., Dokumentarni)
9. The King of Queens, IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 78%
Kultna humoristična serija o Dougu, dostavljaču koji se mora nositi s novim životnim izazovima kad mu se u kuću useli punac. (SAD, 1998.-2007., Komedija)
10. Sweet Magnolias, IMDB: 7.3, Rotten Tomatoes: 79%
Priča o tri nerazdvojne prijateljice koje se međusobno podržavaju kroz ljubavne, obiteljske i poslovne izazove u idiličnom gradiću Serenity. (SAD, 2020.-2026., Drama)
Ako još niste pogledali ove hitove, sada je pravo vrijeme da ih dodate na svoju listu! Koji je vaš favorit s popisa?
*uz korištenje AI-ja
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