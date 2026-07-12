Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Dalyan priprema prisilno vjenčanje, Yildiz bježi

Nasljednik

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Yıldız se žrtvuje kako bi spasila Serhata te odlazi s Dalyanom, koji je prisiljava na brak. Dok u konaku pokušavaju shvatiti što se dogodilo, Serhat kreće u očajničku potragu za njom.

UTORAK Potraga za Yıldız postaje utrka s vremenom jer Dalyan priprema prisilno vjenčanje. Serhat i Aşır, unatoč međusobnim sukobima, prisiljeni su udružiti snage kako bi je pronašli prije nego što bude prekasno.

SRIJEDA Serhat uspijeva pronaći Yıldız, no njihov bijeg završava novim opasnim obračunom. Nakon dramatičnog spašavanja Yıldız se vraća u konak, gdje priznaje da je Melek surađivala s Dalyanom kako bi je udaljila iz Serhatova života. To će uzdrmati odnose.

ČETVRTAK Dok se Serhat suočava s Melekinom izdajom, sukob između obitelji dodatno eskalira. Aşır zahtijeva da Dalyan plati za ono što je učinio, a Serhat se nalazi pred odlukom koja će odrediti njegovu čast, budućnost i sudbinu svih koji ga okružuju.

PETAK Yıldız se oporavlja od svega što je proživjela, ali posljedice njezine žrtve tek dolaze na naplatu. Serhat mora odlučiti kome će vjerovati i kako će riješiti sukob koji prijeti novim krvoprolićem.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Curro otkrije Manuelu da voli Ángelu i dobije njegovu podršku da spriječi vjenčanje, što uzrokuje još jedan sukob između Curra i satnika.

UTORAK Petrina istraga ubrzo donosi plodove, ali kradljivac recepata pokušava je nagovoriti da ga ne prijavi. Samuel i María Fernández ukore Carla jer previše pažnje posvećuje sluškinjama.

SRIJEDA María Fernández priđe Carlu s namjerom da mu kaže da je trudna. Petra kaže Lopeu i Veri da je otkrila da je Santos kradljivac recepata.

ČETVRTAK María Fernández još se ne može natjerati da Carlu kaže istinu i predbacuje Samuelu sumnjičavost prema mladiću. Toño traži od Enore da razjasni njihov odnos.

PETAK Pía zna da je Ángela emocionalno slomljena, iako se pretvara da je dobro kako se Curro ne bi brinuo. Cristóbal uhvati Santosa u krađi Lopeovih recepata i prisili ga da vrati novac.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

PONEDJELJAK Pljačka nakita završi ubojstvom. Atwater traži pomoć u tom slučaju, dok se istovremeno bori s krivnjom zbog toga što nije spasio žrtvu tijekom pljačke.

UTORAK Tim istražuje otmicu i mučenje beskućnika, tinejdžera, te otkriva da se radi o homofobnom zločinu iz mržnje. Voight otkrije da se obitelj žrtve odrekla tinejdžera jer je homoseksualac.

SRIJEDA Tim nastavlja raditi na slučaju, za koji se ubrzo pokaže da je riječ o serijskom ubojici. Voight pokušava natjerati Noaha da se otvori i otkrije što mu se zapravo dogodilo kako bi pomogao u slučaju.

ČETVRTAK Dok istražuje slučaj serijskog ubojice, tim je i na novom slučaju koji uključuje otmicu dojenčeta, dok Upton istražuje profajlericu koja pomaže timu.

PETAK Obavještajna jedinica nastavlja istragu i hvatanje narkobosa. Istovremeno, Torres se na tajnom zadatku nalazi u teškoj situaciji nakon što Burgess otkrije da je u romantičnoj vezi s povjerljivom doušnicom.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Cihan se nađe licem u lice s Ecmelom, koji drži Alyu na nišanu i prijeti da će ga ubiti ako ne otkrije gdje se nalazi Deniz. Kako bi spasila Cihanov život, Alya u očaju odaje skrovište svog sina.

UTORAK Dok Kadir i Pakize pokušavaju sigurno izvući Deniza, Ecmelovi ljudi ulaze im u trag i započinje opasna potjera. Cihan organizira obranu i čini sve kako bi zaštitio dječaka.

SRIJEDA Alya očajnički traži sina, dok Cihan pokreće veliku potragu i okuplja sve ljude kako bi pronašli Borana i Deniza. Ne uspijevajući podnijeti grižnju savjesti, Alya optužuje sebe da je vlastitim riječima dovela neprijatelje do sina. Boran pokušava pridobiti Denizovo povjerenje, ali dječak ne prestaje dozivati majku.

ČETVRTAK Kako bi prisilio Borana na potez, Cihan kreće u otvoreni obračun s Ecmelovim poslovima i nanosi mu veliki financijski udarac. Cihan ne odustaje od potrage i sve je bliže otkrivanju mjesta na kojem Boran skriva Deniza.

PETAK Na povratku od Deniza Alya koristi priliku i bježi iz Boranova automobila te nestaje u šumi. Cihan odmah organizira opsežnu potragu, a cijela obitelj i njegovi ljudi pretražuju svaki kutak terena u nadi da će je pronaći prije nego što bude prekasno. Sadakat donosi dramatičnu odluku.

San snova

RTL 20:15

PONEDJELJAK Braniti Mirka na sudu jako je nezahvalan zadatak, ali Maja ne odustaje. No najprije se Mirko treba složiti s idejom. Bubalo i Andrej istragu privode kraju. Sonja pokušava spasiti firmu.

UTORAK Zajednički život Alena i Sonje sve teže pada Maji, koliko god ona to poricala. Mateova i Lanina veza zakomplicirat će odnos Višnje i Bubala. Zvonimira živcira živjeti s Mirkom, no kad Alen povuče par veza, sve bi se moglo promijeniti.

SRIJEDA Mirko pokušava osloboditi Telca od Tetkova utjecaja, a plan je da to riješi licem u lice. Maja i Goran neuspješno kriju aferu i novosti brzo stižu do Alena. Mateo dobiva veliku priliku igrati sa seniorima, no ne sluti u što se upustio.

ČETVRTAK Zvonimirov ispad s Telcem zadao je probleme Mirku, Bubalu, Višnji i Nives, dok je Tetku, kako se isprva čini, pružio izvrsnu priliku. Mateo se ne može pomiriti sa svojim statusom u Croatiji. Dan igranja utakmice, kojom se slavi obljetnica kluba, sve je bliže, a ulozi se povećavaju.

PETAK Zbog nesmotrene izjave na pressici Mateo na sebe navuče bijes kluba. Alen ga pokušava smiriti. Maja čisti nered nakon Bubalovog marketinškog poteza. No zato Višnjino povjerenje u Bubala raste. Mirko i Ante skrivaju Mateovu ozljedu kako bi mogao prijeći u seniorski tim.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Helena kaže Zéu da Miguel želi kupiti Franciscovo zemljište za svoj posao. Zé kaže da baš on treba to zemljište. Luísa želi mirno riješiti sve probleme s Miguelom.

UTORAK Zé prizna da je namjerno pokazao vijest Catarini. Miguel mu se kune da neće odustati od borbe za kćer. On donese dar Catarini, a ona se uplaši i kaže mu da zna da je djedov ubojica.

SRIJEDA Luísa odlazi ujutro u Catarininu sobu i otkrije da je nestala. Svi su zabrinuti. Catarina je pomogla uz Vicenteovu pomoć. Vicente ne želi reći istinu Luísi ni Miguelu.

ČETVRTAK Nakon što su Isabel pustili kući iz bolnice, ona prilazi Joãu koji ispija viski. Ispriča mu se i uvjerava ga da se nije htjela ubiti. On joj odvrati da je možda i trebala umrijeti.

PETAK Luísa nagovori Catarinu da izađu u slastičarnicu. Dolazi Zé, Catarina kaže da joj se spava i da ne želi ići. Očito ne želi biti u njegovu društvu. Simão odlazi Miguelu i ponudi mu dokaze protiv Zéa.