Evo što će se događati u seriji Kumovi danas: Ženska večer se pretvara u večer punu sumnji...

Nakon što je Šank u šetnji s Goranom našao šibice u blizini hotela, istraga bi u novim epizodama mogla krenuti u novom smjeru. Bracu sve snažnije pritišće razvod, a spoznaja da bi ga mogao stajati puno više nego što je mislio, tjera ga na očajničke poteze. Odradi sumnjivi posao za Tihu i za to dobije pozamašan iznos.

Macani slave završetak procesa s osiguravajućom kućom, uvjereni da je najgore iza njih. No, gospođa Košta ima plan koji bi im mogao pokvariti slavlje.

U međuvremenu, ženska večer pretvara se u večer punu sumnji. Nakon nekoliko čaša vina, Matija će početi uvjeravati Laru da će ju Tomi u Africi sigurno prevariti. „Kako ti njemu možeš sto posto vjerovati? Znaš ti šta se događa na tim snimanjima u Africi?“ – riječi su koje bi Laru mogle zabrinuti.

