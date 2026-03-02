Obavijesti

Show

Komentari 0
OMILJENA SERIJA

Evo što će se događati u seriji Kumovi danas: Ženska večer se pretvara u večer punu sumnji...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo što će se događati u seriji Kumovi danas: Ženska večer se pretvara u večer punu sumnji...
3
Foto: Nova TV

Macani slave završetak procesa s osiguravajućom kućom, uvjereni da je najgore iza njih. No, gospođa Košta ima plan koji bi im mogao pokvariti slavlje...

Admiral

Nakon što je Šank u šetnji s Goranom našao šibice u blizini hotela, istraga bi u novim epizodama mogla krenuti u novom smjeru. Bracu sve snažnije pritišće razvod, a spoznaja da bi ga mogao stajati puno više nego što je mislio, tjera ga na očajničke poteze. Odradi sumnjivi posao za Tihu i za to dobije pozamašan iznos.

Foto: Nova TV

Macani slave završetak procesa s osiguravajućom kućom, uvjereni da je najgore iza njih. No, gospođa Košta ima plan koji bi im mogao pokvariti slavlje.

DNEVNI PREGLED Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ovog ponedjeljka
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ovog ponedjeljka

U međuvremenu, ženska večer pretvara se u večer punu sumnji. Nakon nekoliko čaša vina, Matija će početi uvjeravati Laru da će ju Tomi u Africi sigurno prevariti. „Kako ti njemu možeš sto posto vjerovati? Znaš ti šta se događa na tim snimanjima u Africi?“ – riječi su koje bi Laru mogle zabrinuti.

Foto: Nova TV

Seriju "Kumovi" ne propustite pratiti ovoga tjedna od ponedjeljka do četvrtka na Novoj TV!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Soraje? Bila je u Big Brotheru. Evo gdje danas živi i kako se mijenjala...
NEPREPOZNATLJIVA JE

FOTO Sjećate li se Soraje? Bila je u Big Brotheru. Evo gdje danas živi i kako se mijenjala...

Soraja Vučelić je postala poznata nakon četvrte sezone 'Big Brothera', prije više od 10 godina...
Evo što vas čeka u sapunicama: Vice i Čavka se potuku, a očajni Domazet želi Katarinu natrag
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u sapunicama: Vice i Čavka se potuku, a očajni Domazet želi Katarinu natrag

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Maja i Šime u dobrom društvu: Evo s kim su se zabavljali...
'KOJA EKIPA'

Maja i Šime u dobrom društvu: Evo s kim su se zabavljali...

U subotu navečer Maja Šuput i Šime Elez u Splitu su se zabavljali uz dobro poznate pjevače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026