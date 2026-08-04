Doznajte što vas očekuje u utorak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će se događati u utorak u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Dok se Yıldız oporavlja od ranjavanja, Serhat joj otkriva pravi razlog zbog kojeg ju je napustio i oženio Melek. Saznanje da je sve učinio kako bi zaštitio nerođeno dijete budi novu nadu u njihovu ljubav.
La Promesa
HRT1 13:20
Martina odgodi sastanak kako bi otišla u kazalište sa zaručnikom Jacobom. Ignorirajući hijerarhiju, Teresa prigovori Cristóbalu što je Veri dao tako opasan posao.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Ruzek i tim i dalje traže serijskog ubojicu zbog devet ubojstava i otmice djevojčice Zoe. U međuvremenu, Ruzek se brine za oca, kojem se zdravlje pogoršalo.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Opasnost se ponovno približava Meryem, a Cihan donosi odluku da će je zaštititi pod svaku cijenu. Njegov potez izaziva nove napetosti i otvara pitanje kome će ta odluka donijeti sigurnost, a kome označiti početak novog sukoba.
San snova
RTL 20:15
Nakon objave preljuba po Maju i Alena stvari krenu jako loše jer Sonja svoj bijes širi na sve strane i nimalo ih ne štedi. Bubalovi razgovori s Marićem i dalje su neozbiljni.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Miguel je s Ruijem i Filipeom. Filipe želi ponovno otvoriti Miguelov slučaj i tražiti ekshumaciju Alexandrova tijela. Miguel dobije Jaimeov SMS.
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