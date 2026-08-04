Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u utorak u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u utorak u vašim omiljenim sapunicama
Foto: HRT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Doznajte što vas očekuje u utorak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Dok se Yıldız oporavlja od ranjavanja, Serhat joj otkriva pravi razlog zbog kojeg ju je napustio i oženio Melek. Saznanje da je sve učinio kako bi zaštitio nerođeno dijete budi novu nadu u njihovu ljubav.

La Promesa

HRT1 13:20

Foto: HRT

Martina odgodi sastanak kako bi otišla u kazalište sa zaručnikom Jacobom. Ignorirajući hijerarhiju, Teresa prigovori Cristóbalu što je Veri dao tako opasan posao.

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Ruzek i tim i dalje traže​​ serijskog ubojicu zbog devet ubojstava i otmice djevojčice Zoe. U međuvremenu, Ruzek se brine za oca, kojem se zdravlje pogoršalo.

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Foto: Nova TV

Opasnost se ponovno približava Meryem, a Cihan donosi odluku da će je zaštititi pod svaku cijenu. Njegov potez izaziva nove napetosti i otvara pitanje kome će ta odluka donijeti sigurnost, a kome označiti početak novog sukoba.

San snova 

RTL 20:15

Nakon objave preljuba po Maju i Alena stvari krenu jako loše jer Sonja svoj bijes širi na sve strane i nimalo ih ne štedi. Bubalovi razgovori s Marićem i dalje su neozbiljni.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguel je s Ruijem i Filipeom. Filipe želi ponovno otvoriti Miguelov slučaj i tražiti ekshumaciju Alexandrova tijela. Miguel dobije Jaimeov SMS.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zapeli u gužvi? Prisjetite se ove urnebesne izjave Beograđanina na A1: 'A što je ovo, Mad Max?'
PROŠLO JE 11 GODINA

Zapeli u gužvi? Prisjetite se ove urnebesne izjave Beograđanina na A1: 'A što je ovo, Mad Max?'

A zatim je ponovno postao hit kada su ga pitali da komentira pješačku zonu na križanju Masarykove i Preradovićeve ulice
FOTO Nives objavila vruće fotke s mora! Skinula kratku haljinu i očarala u minijaturnom bikiniju
POKAZALA BUJNE ADUTE

FOTO Nives objavila vruće fotke s mora! Skinula kratku haljinu i očarala u minijaturnom bikiniju

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus trenutno uživa u Opatiji, a sa svojim pratiteljima je podijelila trenutke s odmora. Prvo je pozirala u narančastoj haljinici, a onda je pokazala kako joj stoji bikini
FOTO Koja linija! Uršula Tolj se brčkala u bazenu pa pokazala besprijekornu figuru u bikiniju
TKO BI JOJ DAO 53?

FOTO Koja linija! Uršula Tolj se brčkala u bazenu pa pokazala besprijekornu figuru u bikiniju

Voditeljica Uršula Tolj uživa u ljetnim danima, a u Dalmaciji 'puni baterije'. Skinula se u badić te sunčala tijelo te uživala u radostima u zabavnom i vodenom parku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026