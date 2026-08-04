Evo što će se događati u utorak u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Dok se Yıldız oporavlja od ranjavanja, Serhat joj otkriva pravi razlog zbog kojeg ju je napustio i oženio Melek. Saznanje da je sve učinio kako bi zaštitio nerođeno dijete budi novu nadu u njihovu ljubav.

La Promesa

HRT1 13:20

Foto: HRT

Martina odgodi sastanak kako bi otišla u kazalište sa zaručnikom Jacobom. Ignorirajući hijerarhiju, Teresa prigovori Cristóbalu što je Veri dao tako opasan posao.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Ruzek i tim i dalje traže​​ serijskog ubojicu zbog devet ubojstava i otmice djevojčice Zoe. U međuvremenu, Ruzek se brine za oca, kojem se zdravlje pogoršalo.

Daleki grad

NOVA TV 20:25

Foto: Nova TV

Opasnost se ponovno približava Meryem, a Cihan donosi odluku da će je zaštititi pod svaku cijenu. Njegov potez izaziva nove napetosti i otvara pitanje kome će ta odluka donijeti sigurnost, a kome označiti početak novog sukoba.

San snova

RTL 20:15

Nakon objave preljuba po Maju i Alena stvari krenu jako loše jer Sonja svoj bijes širi na sve strane i nimalo ih ne štedi. Bubalovi razgovori s Marićem i dalje su neozbiljni.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguel je s Ruijem i Filipeom. Filipe želi ponovno otvoriti Miguelov slučaj i tražiti ekshumaciju Alexandrova tijela. Miguel dobije Jaimeov SMS.