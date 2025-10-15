Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u srijedu

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Marta sprečava sukob i stane na Nikinu stranu, što iznenadi Blanku. Šimun je odlučan uništiti Karla i preuzeti njegovu firmu. Sklapa novi pakt s Juranom. Tomo se teško nosi s mogućnošću da mu je Sara kći. Pritišće Rebeku u potrazi za odgovorima, no njihov razgovor načuje zgrožena Sara. Kako bi udovoljila Olgi, Nika joj kaže da će odustati od traženja pravde za svoju majku. Je li Nika bila iskrena?

Foto: RTL

La Promesa

HRT 1 13:20

Alonso donese drastičnu odluku u dogovoru s Rómulom kako bi izbjegao otpuštanje cijele posluge. Ana se pokušava približiti Ricardu.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Will i Dylan spašeni su iz požara u stanu, no Dylanova djevojka Jo nije bila te sreće. Nakon tragedije Dylan je slomljen, kreće istraga.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Petra saznaje od Jakova da mu je Crni nudio novac za vjenčanje. Hoće li Petra iskoristiti priliku umjesto Jakova? Ivana je ljuta na Zrinku, koja je sa sestrom Vesnom njoj iza leđa u njezino ime priredila prijavu za ravnateljicu bolnice. Veljko napada Damjana i konfrontira ga - zna da je on prebio Tomu.

Foto: NOVA TV

Kumovi

NOVA TV 20:20

Jadranka i Vesna su bijesne na muževe jer su zadržali Petrescuov novac i to skrivali od njih. Stanislav odstupa s pozicije župana i nastoji prenijeti preko TV-a ljubavnu poruku Spomenki, a onda saznaje da je Zovko novi župan.

Cacau

HRT1 12:25

Simone pokušava uvjeriti Sal da je sve što se navodno dogodilo između nje i Ruija, zapravo Justinova izmišljotina. Majoris želi da Rui pomogne spriječiti da Simone izbaci Susanu iz palače.