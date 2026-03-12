Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Obavijesti

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 12. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Nikola tone u očaj, ali Mirjana ima rješenje problema. Donesena je sudska odluka o Katinoj tužbi.

La Promesa 

HRT1 13:20

Catalina se suprotstavi barunu De Valladaresu i kaže mu da neće dopustiti da je zastraši. Curro se suprotstavi Lorenzu i satnik ga otpusti.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Olinskyjeva kći Lexi svjedoči pucnjavi između bandi. Zabrinuta da će Lexi postati meta ako svjedoči, Voight preuzima slučaj.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Stanislav planira put u Maroko jer je zabrinut za Tomija koji se zarazio virusom zapadnog Nila. Lara, opijena ljubomorom, ne vjeruje Tomiju da se razbolio. Vinko želi pritisnuti Martina jer želi odgoditi uplatu za koncesiju za jezero te ga neuspješno posvuda traži. Mještani polako shvaćaju da Vinko nije čuo tračeve. Braco nastavlja šverc za Tihu i gostionu, ali nailazi na neočekivane probleme.

Crno more

NOVA TV 18:10

Potraga za istinom o Eleni dobiva konkretan smjer: Esme i Oruç traže snimke s brodskih kamera u luci. Eleni istodobno postaje sve sumnjičavija. Sjeća se glasovne poruke majke Meline koja je upozorava na opasnost.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Alberto zaprosi Cristinu, a ona zbog tjeskobe pristaje na brak pod uvjetom da vjenčanje bude za godinu dana. Kako bi pokazao da je prekinuo s Anom, Alberto baca prsten s terase Velveta.

