U novoj epizodi serije Kumovi, Macani su u neizvjesnosti oko koncesije pa sve nade polažu u to da će novci od osiguranja ipak stići unatoč otezanjima...
NOVA EPIZODA
Evo što će biti u seriji Kumovi danas: Trač se širi Zaglavama
Čitanje članka: < 1 min
Stanislav i dalje nije dobrodošao kod Spomenke pa je ostao kod Lare, koja je paranoična zbog Tomijeve bliskosti s glumicom na setu. Moli je za uslugu, no ona nije sigurna želi li mu pomoći.
Dok Milica moli Šanka da urazumi Spomenku, Anđela je nervozna, ali i uzbuđena zbog Martinove selidbe. Opskrbljuje Matiju robom i potrepštinama, i daje joj kućanske savjete.
Šank više nije jedini koji zna za Matijinu tajnu. Trač o njoj i Kikiju se širi i poprima nezamislive razmjere.
Matija je u obiteljskoj idili s Akrapima, no koliko će potrajati, ne propustite saznati večeras u novoj epizodi omiljenih Kumova od 20:15 na Novoj TV!
