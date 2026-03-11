Evo što će biti u seriji Kumovi danas: Trač se širi Zaglavama

Stanislav i dalje nije dobrodošao kod Spomenke pa je ostao kod Lare, koja je paranoična zbog Tomijeve bliskosti s glumicom na setu. Moli je za uslugu, no ona nije sigurna želi li mu pomoći.

Foto: Nova TV

Dok Milica moli Šanka da urazumi Spomenku, Anđela je nervozna, ali i uzbuđena zbog Martinove selidbe. Opskrbljuje Matiju robom i potrepštinama, i daje joj kućanske savjete.

Šank više nije jedini koji zna za Matijinu tajnu. Trač o njoj i Kikiju se širi i poprima nezamislive razmjere.

Foto: Nova TV

Matija je u obiteljskoj idili s Akrapima, no koliko će potrajati, ne propustite saznati večeras u novoj epizodi omiljenih Kumova od 20:15 na Novoj TV!