Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVA EPIZODA

Evo što će biti u seriji Kumovi danas: Trač se širi Zaglavama

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo što će biti u seriji Kumovi danas: Trač se širi Zaglavama
4
Foto: Nova TV

U novoj epizodi serije Kumovi, Macani su u neizvjesnosti oko koncesije pa sve nade polažu u to da će novci od osiguranja ipak stići unatoč otezanjima...

Admiral

Stanislav i dalje nije dobrodošao kod Spomenke pa je ostao kod Lare, koja je paranoična zbog Tomijeve bliskosti s glumicom na setu. Moli je za uslugu, no ona nije sigurna želi li mu pomoći.

Foto: Nova TV

Dok Milica moli Šanka da urazumi Spomenku, Anđela je nervozna, ali i uzbuđena zbog Martinove selidbe. Opskrbljuje Matiju robom i potrepštinama, i daje joj kućanske savjete.

NOVE INTRIGE U seriju 'U dobru i zlu' stiže novi lik. Evo što o njemu kaže Elvis Bošnjak: 'Čovjek je s dva lica'
U seriju 'U dobru i zlu' stiže novi lik. Evo što o njemu kaže Elvis Bošnjak: 'Čovjek je s dva lica'

Šank više nije jedini koji zna za Matijinu tajnu. Trač o njoj i Kikiju se širi i poprima nezamislive razmjere.

Foto: Nova TV
SVE JE NAPETIJE Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Nikoli je sve teže...
Evo što će danas biti u Divljim pčelama: Nikoli je sve teže...

Matija je u obiteljskoj idili s Akrapima, no koliko će potrajati, ne propustite saznati večeras u novoj epizodi omiljenih Kumova od 20:15 na Novoj TV!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Šuput i ostale kolegice: Pogledajte kako izgledaju bez filtera i nakon "peglanja" fotki
SLAVNE DAME

FOTO Šuput i ostale kolegice: Pogledajte kako izgledaju bez filtera i nakon "peglanja" fotki

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u srijedu

Doznajte što vas ove srijede, 11. ožujka, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Toni otkazao koncert, Jozinović nije! Evo koliko Toni treba novca vratiti i koliko će Jakov zaraditi
NASTUPI U NOVOSADSKOM SPENSU

Toni otkazao koncert, Jozinović nije! Evo koliko Toni treba novca vratiti i koliko će Jakov zaraditi

Nekoliko udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste nastupe iz dvorane SPENS. Cetinski je to učinio, a Jozinović objavio odluku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026