Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Paula je prisiljena sklopiti pakt s Mirom i Blankom kako bi spasila brak. No Ines dozna za Pauline laži. Njihov plan sad je na klimavim nogama. Šimun upozna Olgu i Ines s Juranom, koja želi uložiti u njihovu polikliniku.
La Promesa
HRT 1 13:20
Alonso napadne Cruz jer je dovela Pelaya. Petra ne želi reći gdje je Santos. Antonio i Ñica ugodno iznenade Janu i Manuela.
Cacau
HRT1 12:25
Rui moli Susanu da budu u tajnoj vezi. Júlia prizna Vitóriji da joj se sviđa David i da bi ga htjela samo za sebe. Cacau je tužna zbog Tiaga. Guto joj savjetuje da nastavi plan s Marcom.
