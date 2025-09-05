Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
Foto: HRT

Doznajte što vas očekuje ovog petka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', 'Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Paula je prisiljena sklopiti pakt s Mirom i Blankom kako bi spasila brak. No Ines dozna za Pauline laži. Njihov plan sad je na klimavim nogama. Šimun upozna Olgu i Ines s Juranom, koja želi uložiti u njihovu polikliniku.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 1 13:20

 Alonso napadne Cruz jer je dovela Pelaya. Petra ne želi reći gdje je Santos. Antonio i Ñica ugodno iznenade Janu i Manuela.

Foto: HRT

Cacau

HRT1 12:25

Rui moli Susanu da budu u tajnoj vezi. Júlia prizna Vitóriji da joj se sviđa David i da bi ga htjela samo za sebe. Cacau je tužna zbog Tiaga. Guto joj savjetuje da nastavi plan s Marcom.

Foto: promo

