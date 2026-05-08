Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak
Divlje pčele
RTL 20:15
Nikola i Cvita shvate da sve više ljudi zna za njihovu tajnu. U isto vrijeme, zbog poraza oko projektiranja industrijske zone, Ante odluči istražiti kakvu je ulogu u tome imao Nikola. Toma se vraća starim navikama.
La Promesa
HRT 1 13:20
Petra zamoli Maríju Fernández da nikome ne kaže da se onesvijestila i da je pokriva na poslu. Sukob između Lopea i Vere uzeo je maha.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Kaos zavlada kada policija i vladini službenici postanu mete snajperista. Voight otkrije da je osumnjičenik bio umiješan u jedan od Voightovih bivših slučajeva
Crno more
NOVA TV 18:05
Iso i Fadime, zbog krize izazvane slučajem Eyüphan, prvi put se suočavaju s dubinom neprijateljstva. To ih snažno potresa. Seljani puštaju Adilove koze i prazne torove.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Cristinin novi asistent Víctor ne krije svoju privlačnost prema šefici. Ona koketira s njim i oduševljena je njegovim projektom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+