Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Divlje pčele

RTL 20:15

Cvita ne zna što učiniti. I dalje voli Nikolu, no zna da ne može biti s njim. General Badurina dobiva pismo koje otkriva novosti vezena za Josipovu smrt. Teodora želi da Jakov zatraži premještaj.

Foto: Tom Dubravec

La Promesa

HRT1 13:20

Leocadia zapovjedi Petri da povuče Simonin otkaz. Manuel objavi obitelji što je odlučio u vezi sa svojim životom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Benson stiže u Chicago kako bi pomogla Voightu na slučaju ubojstva koji je sličan onome koji se dogodio u New Yorku prije deset godina te zove Fina i Amara da pomognu. Maloljetnik svjedoči napadu bombom na popularni kafić.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Proslava Ivanina promaknuća se pokvari kad Viliju pozli. Jakov upozori majku na moguće probleme u bolnici s firmom jer Ante želi povećati cijene radova. Crni shvaća da nije Vilmi kupio ništa za rođendan pa odlazi po poklon, što ujedno koristi i kao izliku da se vidi sa Zrinkom.

Foto: NovaTV

Kumovi

NOVA TV 20:20

Marko je u induciranoj komi i što prije mu treba transplantacija. Goran je u panici da će ostati bez bubrega i traži trećeg donora. Svi u mjestu s neizvjesnošću čekaju razvoj Markove priče. Nataliji Gotovci ponude svoju kuću jer joj soba u gostionici prokišnjava, ali Natalija u paranoji umisli da joj netko hoda oko kuće i preplašena dođe k Vinku.

Cacau

HRT1 12:30

Lalá inzistira na razgovoru o Jaimeovu seksualnom uznemiravanju Joane. Ali Jaime dođe s Vitórijom i pronađe njezine stvari na podu.