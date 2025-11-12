Doznajte što vas očekuje ove srijede 12. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
Divlje pčele
RTL 20:15
Cvita ne zna što učiniti. I dalje voli Nikolu, no zna da ne može biti s njim. General Badurina dobiva pismo koje otkriva novosti vezena za Josipovu smrt. Teodora želi da Jakov zatraži premještaj.
La Promesa
HRT1 13:20
Leocadia zapovjedi Petri da povuče Simonin otkaz. Manuel objavi obitelji što je odlučio u vezi sa svojim životom.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Benson stiže u Chicago kako bi pomogla Voightu na slučaju ubojstva koji je sličan onome koji se dogodio u New Yorku prije deset godina te zove Fina i Amara da pomognu. Maloljetnik svjedoči napadu bombom na popularni kafić.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Proslava Ivanina promaknuća se pokvari kad Viliju pozli. Jakov upozori majku na moguće probleme u bolnici s firmom jer Ante želi povećati cijene radova. Crni shvaća da nije Vilmi kupio ništa za rođendan pa odlazi po poklon, što ujedno koristi i kao izliku da se vidi sa Zrinkom.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Marko je u induciranoj komi i što prije mu treba transplantacija. Goran je u panici da će ostati bez bubrega i traži trećeg donora. Svi u mjestu s neizvjesnošću čekaju razvoj Markove priče. Nataliji Gotovci ponude svoju kuću jer joj soba u gostionici prokišnjava, ali Natalija u paranoji umisli da joj netko hoda oko kuće i preplašena dođe k Vinku.
Cacau
HRT1 12:30
Lalá inzistira na razgovoru o Jaimeovu seksualnom uznemiravanju Joane. Ali Jaime dođe s Vitórijom i pronađe njezine stvari na podu.
