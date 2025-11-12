Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ove srijede 12. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Cvita ne zna što učiniti. I dalje voli Nikolu, no zna da ne može biti s njim. General Badurina dobiva pismo koje otkriva novosti vezena za Josipovu smrt. Teodora želi da Jakov zatraži premještaj.

Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Foto: Tom Dubravec

La Promesa 

HRT1 13:20

Leocadia zapovjedi Petri da povuče Simonin otkaz. Manuel objavi obitelji što je odlučio u vezi sa svojim životom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Benson stiže u Chicago kako bi pomogla Voightu na slučaju ubojstva koji je sličan onome koji se dogodio u New Yorku prije deset godina te zove Fina i Amara da pomognu. Maloljetnik svjedoči napadu bombom na popularni kafić.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Proslava Ivanina promaknuća se pokvari kad Viliju pozli. Jakov upozori majku na moguće probleme u bolnici s firmom jer Ante želi povećati cijene radova. Crni shvaća da nije Vilmi kupio ništa za rođendan pa odlazi po poklon, što ujedno koristi i kao izliku da se vidi sa Zrinkom.

Foto: NovaTV

Kumovi

NOVA TV 20:20

Marko je u induciranoj komi i što prije mu treba transplantacija. Goran je u panici da će ostati bez bubrega i traži trećeg donora. Svi u mjestu s neizvjesnošću čekaju razvoj Markove priče. Nataliji Gotovci ponude svoju kuću jer joj soba u gostionici prokišnjava, ali Natalija u paranoji umisli da joj netko hoda oko kuće i preplašena dođe k Vinku.

Cacau

HRT1 12:30

Lalá inzistira na razgovoru o Jaimeovu seksualnom uznemiravanju Joane. Ali Jaime dođe s Vitórijom i pronađe njezine stvari na podu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bling, Bling! Maja i Šime feštaju u Dubaiju. Njoj na ruci sjaji sat od 50.000 eura?! Pogledajte!
LUKSUZ

Bling, Bling! Maja i Šime feštaju u Dubaiju. Njoj na ruci sjaji sat od 50.000 eura?! Pogledajte!

Pjevačica Maja Šuput na svom se Instagram profilu pohvalila fotografijama s odmora u Dubaiju, gdje uživa u društvu 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza. Luksuza oko zaljubljenog para ne nedostaje, kupaju se u 'infinity' bazenu na vrhu zgrade, jedu u restoranima, a Maja na ruci nosi sat koji neodoljivo podsjeća na Rolex Daytona kojemu se cijena kreće oko 50 tisuća eura.
FOTO Brčkanje u bazenu, u ruci šampanjac! Maja objavila fotke iz Dubaija, s njome je i Šime...
'MIRIŠE' NA LUKSUZ

FOTO Brčkanje u bazenu, u ruci šampanjac! Maja objavila fotke iz Dubaija, s njome je i Šime...

Ako je netko majstorica pretvaranja običnog putovanja u filmsku priču, to je Maja Šuput (46). Ovog puta destinacija: Dubai. Pratnja: Šime Elez (27), poznatiji kao 'Gospodin Savršeni'. Pjevačica je u ponedjeljak na Instagramu servirala kadrove koji 'mirišu' na luksuz - bazen s pogledom na grad, sunce koje se lomi o staklene nebodere...
FOTO Nives Celzijus u svlačionici obukla crveni bikini, bujne grudi jedva su stale u njega
vruće, vruće....

FOTO Nives Celzijus u svlačionici obukla crveni bikini, bujne grudi jedva su stale u njega

Nema zime uz Nives Celzijus! Ovog je puta svoje pratitelje na Instagramu počastila kratkim videom u kojem u svlačionici pozira u crvenom bikiniju, a preko njega je obukla bijeli ogrtač. Ipak, on je poslužio više kao modni dodatak....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025