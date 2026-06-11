Evo što će se večeras događati u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Nakon što Sadakat dozna gdje se skrivaju Kaya i Zerrin, Demirova potraga dobiva novi zamah. Dok Kaya i Zerrin uživaju u rijetkim trenucima mira i sanjaju o budućnosti sa svojim djetetom, Ipek donosi odluku koja bi mogla promijeniti sve te Demiru otkriva njihovo skrovište. U trenutku kada Zerrin iznenada osjeti snažne bolove i zajedno s Kayom krene prema bolnici, Demir im ulazi u trag i započinje opasnu potjeru.

Istodobno Boran, nakon izlaska na slobodu, želi ponovno zauzeti mjesto u Denizovu životu te ga odvodi u Albora trg unatoč Alyinim upozorenjima. Ondje dolazi do neugodnog susreta s Ecmelom koji kod dječaka budi strah i bolna sjećanja. Dok Alya i Cihan pokušavaju zaštititi Deniza i vratiti mu osjećaj sigurnosti, cijela obitelj suočava se s novim sukobima koji prijete da ponovno otvore stare rane.

Foto: NOVA TV

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