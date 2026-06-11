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Evo što će se večeras događati u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Piše 24sata,
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Evo što će se večeras događati u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV
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Foto: NOVA TV

Nova epizoda turske dramske serije donosi nam pregršt intriga i zapleta...

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Nakon što Sadakat dozna gdje se skrivaju Kaya i Zerrin, Demirova potraga dobiva novi zamah. Dok Kaya i Zerrin uživaju u rijetkim trenucima mira i sanjaju o budućnosti sa svojim djetetom, Ipek donosi odluku koja bi mogla promijeniti sve te Demiru otkriva njihovo skrovište. U trenutku kada Zerrin iznenada osjeti snažne bolove i zajedno s Kayom krene prema bolnici, Demir im ulazi u trag i započinje opasnu potjeru.

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Što će večeras biti u seriji Daleki grad? Boran ne želi odustati...

Istodobno Boran, nakon izlaska na slobodu, želi ponovno zauzeti mjesto u Denizovu životu te ga odvodi u Albora trg unatoč Alyinim upozorenjima. Ondje dolazi do neugodnog susreta s Ecmelom koji kod dječaka budi strah i bolna sjećanja. Dok Alya i Cihan pokušavaju zaštititi Deniza i vratiti mu osjećaj sigurnosti, cijela obitelj suočava se s novim sukobima koji prijete da ponovno otvore stare rane.

Foto: NOVA TV

Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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