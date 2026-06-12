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Evo što će se večeras događati u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Piše 24sata,
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Evo što će se večeras događati u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV
Foto: NOVA TV

Nova epizoda turske dramske serije donosi nam pregršt intriga i zapleta. Zerrin završava u bolnici, a Demir povlači novi potez

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Demirova opsesivna potraga za Zerrin dovodi do teške nesreće. Dok Kaya pokušava odvesti Zerrin u bolnicu nakon što joj pozli, Demir im ulazi u trag. U kaosu koji slijedi dolazi do prometne nesreće nakon koje Zerrin nestaje, a teško ozlijeđeni Kaya uvjeren je da ju je Demir oteo te očajnički pokušava doznati što joj se dogodilo.

U međuvremenu Demir odvodi Zerrin u bolnicu gdje liječnici započinju borbu za njezin život. Dok se obje obitelji okupljaju pred operacijskom salom, napetosti između Kaye, Demira i Ecmela sve su veće. Vijesti koje stižu iz bolnice zauvijek će promijeniti živote Zerrin i Kaye.

Istodobno Boran koristi priliku kako bi se dodatno zbližio s Denizom. Dok Alya strahuje da će njihov sin postati sredstvo u Boranovoj borbi za njezinu ljubav, ona i Cihan suočavaju se s novim izazovima koji dodatno učvršćuju njihovu povezanost, koja postaje sve snažnija usprkos preprekama koje ih okružuju. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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