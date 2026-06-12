Doznajte što vas ovog petka očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.'...
Evo što će ovog petka biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 20:25
Ziyan Aga i njegovi ljudi pod prijetnjom oružjem prisile Serhata da pristane na vjenčanje s Yıldız kako bi spriječili krvoproliće između obitelji. Iako Serhat pokušava objasniti da već ima ženu, brat Akif ga nagovara da pristane na vjerski brak kako bi spasio obitelj.
La Promesa
HRT1 13:20
Angela da majci ultimatum: ako je ne pusti na izlet s Currom, neće biti vjenčanja. Lope i kolege slažu se da su njegovi recepti i oni Madame Cocotte objavljeni u novinama gotovo identični. Jacobo je ljut na Martinu.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Dokazi protiv Seana O'Neala su pronađeni, a tim radi u tajnosti kako bi izgradio slučaj te da bi ga osudili. Otkriju da je opasniji nego što su očekivali. U pokušaju da odvrati tim od istrage o sinu, O'Neal ih usmjerava na drugi slučaj.
Daleki grad
NOVA TV 21:15
Dok Kaya i Zerrin nakon dugo vremena ponovno pronalaze sreću zajedno, sjena tajni i dalje prijeti njihovoj budućnosti. Alya i Cihan sve više zbližavaju, a suočeni s osjećajima koje više ne mogu skrivati, moraju odlučiti hoće li se prepustiti ljubavi ili je žrtvovati.
Crno more
NOVA TV 18:10
Esme odluči prekinuti dvadesetogodišnju šutnju i napokon otkriti sve tajne, dok put sve vodi prema samostanu Sümela, mjestu gdje je sve počelo.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Enrique potpiše papire za rastavu i ponizi Bárbaru. Ona odlazi povrijeđena i na odlasku nailazi na Valentina, kojemu natukne da je Valeria razlog njihova razlaza.
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