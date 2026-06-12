Evo što će ovog petka biti u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 20:25

Ziyan Aga i njegovi ljudi pod prijetnjom oružjem prisile Serhata da pristane na vjenčanje s Yıldız kako bi spriječili krvoproliće između obitelji. Iako Serhat pokušava objasniti da već ima ženu, brat Akif ga nagovara da pristane na vjerski brak kako bi spasio obitelj.

Foto: ulgen.blue

La Promesa

HRT1 13:20

Angela da majci ultimatum: ako je ne pusti na izlet s Currom, neće biti vjenčanja. Lope i kolege slažu se da su njegovi recepti i oni Madame Cocotte objavljeni u novinama gotovo identični. Jacobo je ljut na Martinu.

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Chicago P.D.

RTL2 19:40

Dokazi protiv Seana O'Neala su pronađeni, a tim radi u tajnosti kako bi izgradio slučaj te da bi ga osudili. Otkriju da je opasniji nego što su očekivali. U pokušaju da odvrati tim od istrage o sinu, O'Neal ih usmjerava na drugi slučaj.

Daleki grad

NOVA TV 21:15

Dok Kaya i Zerrin nakon dugo vremena ponovno pronalaze sreću zajedno, sjena tajni i dalje prijeti njihovoj budućnosti. Alya i Cihan sve više zbližavaju, a suočeni s osjećajima koje više ne mogu skrivati, moraju odlučiti hoće li se prepustiti ljubavi ili je žrtvovati.

Foto: Nova TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Esme odluči prekinuti dvadesetogodišnju šutnju i napokon otkriti sve tajne, dok put sve vodi prema samostanu Sümela, mjestu gdje je sve počelo.

Foto: Nova TV

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Enrique potpiše papire za rastavu i ponizi Bárbaru. Ona odlazi povrijeđena i na odlasku nailazi na Valentina, kojemu natukne da je Valeria razlog njihova razlaza.