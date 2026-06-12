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Evo što će se večeras događati u seriji Nasljednik na Novoj TV

Piše 24sata,
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Evo što će se večeras događati u seriji Nasljednik na Novoj TV
Foto: NovaTV

Otkrijte što nas čeka u četvrtoj epizodi serije Nasljednik večeras na Novoj TV

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Melek, Serhat i Yıldız nalaze se u vrtlogu odluka koje nitko od njih nije birao, ali ih svi moraju živjeti. Melek je slomljena nakon što je gledala muža kako postaje dio svijeta kojem ne pripada, dok Serhat pokušava objasniti da ga na brak s Yıldız nije natjerala ljubav, nego krvna osveta i strah za njezin život.

Foto: NovaTV

No Yıldız ne pristaje biti ničija žrtva. Iako zna da je Serhatovo srce uz Melek, odlučna je izboriti se za mjesto koje smatra svojim i za život o kojem je godinama sanjala. Kada od Hatçik dozna da Bekir-aga nije umro prirodnom smrću, nego da iza njegove smrti stoji Akif, Yıldız shvaća da u rukama ima tajnu koja može promijeniti odnose moći u konaku.

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Istodobno, Melekini roditelji sve više strahuju da će u Urfi njihova kći otkriti istinu o svom porijeklu. Nergis se suočava sa Sultan i optužuje je da je upravo ona prije mnogo godina ostavila bebu pred vratima bolnice, te da je ta beba Melek.

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