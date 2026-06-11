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Što vas večeras čeka u novoj seriji 'Nasljednik'? Izlazi tajna

Piše 24sata,
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Što vas večeras čeka u novoj seriji 'Nasljednik'? Izlazi tajna
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Foto: NOVA TV

Doznajte što će se događati u trećoj epizodi serije 'Nasljednik' na Novoj TV

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Melek u Istanbulu osjeća snažan nemir i nakon uznemirujućeg sna odlučuje krenuti za voljenim muškarcem koji je zbog bolesti oca otišao u Urfu. Za to vrijeme u Urfi se odvija drama koja će zauvijek promijeniti njihove živote, jer obiteljski sukobi, stare obveze i nepisana pravila tradicije dolaze na naplatu.

NOVA EPIZODA Evo što vas večeras čeka u seriji 'Nasljednik': Serhat se vraća u obitelj od koje je bježao...
Evo što vas večeras čeka u seriji 'Nasljednik': Serhat se vraća u obitelj od koje je bježao...

Ziyan-aga dolazi po ono što smatra svojim pravom – obećanje dano prije mnogo godina. Pred okupljenim obiteljima postavlja ultimatum od kojeg nema bijega: ili će Serhat održati riječ svojih predaka i oženiti Yıldız ili će krv ponovno poteći. Suočen s prijetnjom koja bi mogla zapaliti cijeli kraj, Serhat se nalazi pred najtežom odlukom svog života.

Foto: NOVA TV

Dok svi oko njega govore o časti, obiteljskom imenu i dužnosti, Yıldız napokon dobiva priliku za koju se borila cijeli život. Godinama je živjela čekajući dan kada će se Serhat vratiti, uvjerena da upravo on predstavlja vrata prema životu kakav joj je bio uskraćen. No ne zna da je on već oženjen s Melek.

Foto: ulgen.blue

Melek ni ne sluti da će je na odredištu dočekati prizor koji će joj srušiti cijeli svijet. Dok se u konaku čuju glazba i slavlje, a svatovi slave sklapanje braka, Melek dolazi pred vrata uvjerena da dolazi čovjeku kojeg voli. Ono što slijedi jedan je od najdramatičnijih trenutaka dosadašnje priče. Pred šokiranim uzvanicima, članovima obitelji i novopečenim mladencima Serhatom i Yildiz, Melek izgovara istinu koja odjekuje poput groma: ona nije gošća ni slučajna prolaznica. Ona je Serhatova supruga. U trenutku kada tajna izađe na vidjelo, završava jedno poglavlje, a započinje rat emocija.

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