Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Doznajte što vas ove srijede, 13. svibnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Zorin porođaj sve se više komplicira i Nikola mora po doktora. Čim izađe iz skrovišta, naiđe na Čavku, koji ih je pratio. Zora želi da spase dijete, ako dođe do trenutka da moraju odlučiti koga.

La Promesa 

HRT1 13:20

Leocadia kaže Ángeli da zna za njezinu vezu s Currom te da se mora udati za Lorenza. Pismo baruna De Valladaresa otkriva njegovu upletenost u Catalinin bijeg. Alonso zahtijeva od Cristóbala da smjesta vrati Píju.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Dvoje djece ubijeno je u unakrsnoj vatri kriminalaca koji su trgovali drogom. Tim istražuje, no ne uspije pronaći osumnjičenika pa policijski nadzornik preporučuje da koriste novu pametnu tehnološku bazu podataka.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Milica želi obilježiti godišnjicu Markova novog bubrega proslavom iznenađenja. Marko prvi put nakon godinu dana popije piće i ponese ga. Luce je uzrujana Delaševim lažima u novinama i odluči ga prijaviti DORH-u.

Crno more

NOVA TV 18:10

Na zajedničkom iftaru Kočari i Fırtına pokušavaju riješiti pitanje krvne odštete zbog Eyüphanova zločina. Oruç odbija proliti krv u ramazanskoj noći, ali traži pravednu kaznu. Adil izbacuje Eyüphana iz svoje zaštite.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Na terasi Alberto uvjerava Anu da će Cristina pristati na rastavu. Ana ga ljubi, a Cristina ih ulovi. Bijesna optužuje Anu da joj pokušava uzeti novac. Bárbara se upleće i odvodi Cristinu.

