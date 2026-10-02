Doznajte što vas očekuje u petak, 2. listopada, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Marko govori Mirjani da je Ante više ne želi vidjeti, dok se ukućani u domu Vukas dijele u dva tabora.
La promesa
HRT 1 13:20
Cristóbal odredi datum vjenčanja Maríje Fernández i Carla. Policija donese vijest o smrti Santosove majke.
Chicago u plamenu
RTL2 19:20
Šef Hawkins daje sve od sebe kako bi pomogao Brettu i Violet. Kidd želi mjesto poručnice.
Slučajna obitelj
NOVA TV 21:30
Josip je zatečen što vidi Kseniju, a i ona što vidi njega, pogotovo s puškom u rukama. Ksenija dolazi do vile koju ne prepoznaje te joj se vraćaju sjećanja na tužne uspomene. Slavica je dovodi pred nespremnu Korinu koju naziva Ksenijinom snahom. Mještani su još uvijek u strahu zbog divljih pasa u mjestu.
Plamen ljubavi
HRT 1 12:30
João drži pištolj uperen u sebe, ali nema hrabrosti oduzeti si život. Miguel stiže i uznemiri se kad to vidi. Brzo uzima pištolj iz Joãoove ruke i preklinje ga da brzopletno ne čini ništa.
San snova
RTL 13:00
Dok se Ante sprema za spoj, a Tonka je uvjerena da ga netko pokušava prevariti, Jasni je dosta što njih dvoje toliko drame.
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