Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Marko govori Mirjani da je Ante više ne želi vidjeti, dok se ukućani u domu Vukas dijele u dva tabora.

Foto: rtl

La promesa

HRT 1 13:20

Cristóbal odredi datum vjenčanja Maríje Fernández i Carla. Policija donese vijest o smrti Santosove majke.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL2 19:20

Šef Hawkins daje sve od sebe kako bi pomogao Brettu i Violet. Kidd želi mjesto poručnice.

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Slučajna obitelj

NOVA TV 21:30

Josip je zatečen što vidi Kseniju, a i ona što vidi njega, pogotovo s puškom u rukama. Ksenija dolazi do vile koju ne prepoznaje te joj se vraćaju sjećanja na tužne uspomene. Slavica je dovodi pred nespremnu Korinu koju naziva Ksenijinom snahom. Mještani su još uvijek u strahu zbog divljih pasa u mjestu.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT 1 12:30

João drži pištolj uperen u sebe, ali nema hrabrosti oduzeti si život. Miguel stiže i uznemiri se kad to vidi. Brzo uzima pištolj iz Joãoove ruke i preklinje ga da brzopletno ne čini ništa.

Foto: HRT

San snova

RTL 13:00

Dok se Ante sprema za spoj, a Tonka je uvjerena da ga netko pokušava prevariti, Jasni je dosta što njih dvoje toliko drame.