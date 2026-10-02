Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što će u petak biti u vašim omiljenim sapunicama
5
Foto: HRT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Doznajte što vas očekuje u petak, 2. listopada, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Marko govori Mirjani da je Ante više ne želi vidjeti, dok se ukućani u domu Vukas dijele u dva tabora.

Foto: rtl

La promesa

HRT 1 13:20

Cristóbal odredi datum vjenčanja Maríje Fernández i Carla. Policija donese vijest o smrti Santosove majke.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL2 19:20

Šef Hawkins daje sve od sebe kako bi pomogao Brettu i Violet. Kidd želi mjesto poručnice.

Foto: promo

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:30

Josip je zatečen što vidi Kseniju, a i ona što vidi njega, pogotovo s puškom u rukama. Ksenija dolazi do vile koju ne prepoznaje te joj se vraćaju sjećanja na tužne uspomene. Slavica je dovodi pred nespremnu Korinu koju naziva Ksenijinom snahom. Mještani su još uvijek u strahu zbog divljih pasa u mjestu.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT 1 12:30

João drži pištolj uperen u sebe, ali nema hrabrosti oduzeti si život. Miguel stiže i uznemiri se kad to vidi. Brzo uzima pištolj iz Joãoove ruke i preklinje ga da brzopletno ne čini ništa.

Foto: HRT

San snova

RTL 13:00

Dok se Ante sprema za spoj, a Tonka je uvjerena da ga netko pokušava prevariti, Jasni je dosta što njih dvoje toliko drame.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Upoznali se u 'Životu na vagi', skrivali su vezu i skupa skidali kile. Sad čekaju bebu
EVO KAKO SU IZGLEDALI

FOTO Upoznali se u 'Životu na vagi', skrivali su vezu i skupa skidali kile. Sad čekaju bebu

Nina Martina i Mario Mandić upoznali su se 2018. u trećoj sezoni emisije 'Život na vagi'. Nakon showa nastavili su družiti se, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubavnu vezu
Iva Majoli s obitelji posjetila Vatikan i Papi donijela poklon
POSEBAN DAR ZA LAVA XIV.

Iva Majoli s obitelji posjetila Vatikan i Papi donijela poklon

Iva Majoli, suprug Robert Calegari i 19-godišnja kći Mia prisustvovali su općoj audijenciji pape Lava XIV.
Nina Martina iz 'Života na vagi' je trudna! 'Stiže nam djevojčica'
SRETNE VIJESTI

Nina Martina iz 'Života na vagi' je trudna! 'Stiže nam djevojčica'

Nina Martina Mandić i njezin suprug Mario, kojeg je upoznala tijekom snimanja treće sezone showa 'Život na vagi', očekuju prvo dijete

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026