Evo što vas čeka u sapunicama: Čavka oštri noževe, a Vice je u niskom startu s pištoljem...

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Katarina štititi Zoru i Cvitu. No kako reći Zori šokantne vijesti o Nikoli? Nikola je razapet između osjećaja i dužnosti prema svojoj ženi i svom djetetu. Čavkin nestanak uzrokuje pomutnju.

UTORAK Zora u očaju razmatra opciju da se odrekne djeteta i preda ga časnim sestrama. Ante i dalje kažnjava Čavku, dok ispituje Terezu o njezinu odnosu s Vicom. Jakov i Domazet udružuju snage kako bi razotkrili Cicu i njegovu povezanost s Antom te spasili zadrugu.

SRIJEDA Devastirana nakon što dozna Nikolinu mračnu tajnu, Cvita napušta svoj dom. Čavka uspijeva izbjeći Antinu kaznu. Potjera Terezu od sebe te oštri noževe za Vicu. S druge strane, Vice priprema pištolj za Čavku.

ČETVRTAK Nikola tone u očaj, ali Mirjana ima rješenje problema. Donesena je sudska odluka o Katinoj tužbi.

PETAK Kad Vice u razgovoru s Čavkom pokaže pištolj, kako bi mu dao do znanja da nije laka meta, shvati što je učinila Tereza. Rajka dozna vijesti o sinu kojeg je napustila, dok Jakov postavlja zamku Antinom doušniku koji pokušava sabotirati rad zadruge. Zadruga je osnovana i Katarina dobiva neočekivanu ponudu.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Leocadia shvati da nijedan liječnik ne želi liječiti Rafaelu zbog utjecaja baruna De Valladaresa. Manuel i Enora lete zajedno kako bi iskušali novi motor.

UTORAK Dr. Guillén spasi život male Rafaele. Leocadia navaljuje na Lorenza da prekine društvenu izolaciju njezine kćeri. Curro se suprotstavi Lorenzu, a Cristóbal se uplete.

SRIJEDA Enora shvati da je Manuel još beskrajno zaljubljen u Janu. Santos se ispriča Ricardu: njegova ga je majka iskoristila kako bi mu naudila. Angela istražuje satnikove sumnjive poslove.

ČETVRTAK Catalina se suprotstavi barunu De Valladaresu i kaže mu da neće dopustiti da je zastraši. Curro se suprotstavi Lorenzu i satnik ga otpusti.

PETAK Barun De Valladares pridobije potporu mjesnih plemića, što uzruja Martinu, koja optuži Catalinu da je loša majka. Pía prizna Ricardu da joj je Santos prijetio. Alonso povuče Currov otkaz.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Tijekom nadzora ustrijeljen je diler, a Ruzek puca u njegova ubojicu. U kući u kojoj je bio obračun detektivi otkrivaju pancirne metke koji se mogu povezati s nekoliko ubojstava.

UTORAK Policajci Atwater i Burgess dobivaju novi patrolni automobil, no moraju ga vratiti u istom voznom stanju. Jedna poludjela žena sva u krvi napada Atwatera razbijenom bocom i ozlijedi auto.

SRIJEDA Justin kaže Erin da je bio u tučnjavi u baru, no zapravo je sudjelovao u ubojstvu čovjeka koji je povezan s mafijom. Voight shvaća da je ubojstvo počinio nećak drugog šefa mafije.

ČETVRTAK Olinskyjeva kći Lexi svjedoči pucnjavi između bandi. Zabrinuta da će Lexi postati meta ako svjedoči, Voight preuzima slučaj.

PETAK Pljačka banke završava krađom osam milijuna dolara i smrtnim slučajevima. Hrvatska banda opljačkala je skladište i ubila zaštitare koji su tamo radili. Živ je ostao samo Lucas Perko, koji je ustrijeljen u rame dok je ekipa pobjegla s novcem.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Matija, rastrgana između Martina i Kikija, nakon uznemirujućeg sna priznaje majci da je zaljubljena i mora donijeti odluku. Marko se pravi bolestan jer nosi veliki teret slučajnog otkrića Matijina preljuba. Lara postaje ljubomorna zbog glamurozne glumice koja snima u Maroku s Tomijem.

UTORAK Marko Šank se lomi jer misli da treba reći Martinu istinu o onom što je vidio, a muka mu je. Mirjana izbaci Stanislava iz gostione pa se on skriva po Zaglavama od Macana, kojima Spomenka otkrije istinu o Stenovoj laži o odlasku u Zadar.

SRIJEDA Macani su u neizvjesnosti oko koncesije, sve nade polažu u to da će novac od osiguranja stići unatoč otezanjima. Stanislav i dalje nije dobrodošao kod Spomenke pa je ostao kod Lare, koja je paranoična zbog Tomijeve bliskosti s glumicom na setu. Trač o Matiji se već proširio mjestom.

ČETVRTAK Stanislav planira put u Maroko jer je zabrinut za Tomija koji se zarazio virusom zapadnog Nila. Lara, opijena ljubomorom, ne vjeruje Tomiju da se razbolio. Vinko želi pritisnuti Martina jer želi odgoditi uplatu za koncesiju za jezero te ga neuspješno posvuda traži. Mještani polako shvaćaju da Vinko nije čuo tračeve. Braco nastavlja šverc za Tihu i gostionu, ali nailazi na neočekivane probleme.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Koçarijevi i Fırtıne dolaze na rub otvorenog rata: Adil prisiljava Şirin da izabere, ili će predati Ismaila ili će platiti. Fadime je skrivena “pred nosom”, u mjestu gdje je Koçari nikad ne bi tražio.

UTORAK Ismail je teško ozlijeđen i završava u borbi za život. Eleni, pod pritiskom i bez opreme, improvizira zahvat i spašava ga. Dok se obitelj lomi na rubu panike, Esme donosi hladnu odluku: Ismaila neće voditi u bolnicu.

SRIJEDA Şirin povlači potez koji mijenja sve: priznaje da je Koçariju dala informacije i da je, kako bi spasila Ismaila, prodala zemlju Koçariju. U zamjenu traži prekid krvne osvete i zahtijeva da se otkrije tko je Eleni bacio u more.

ČETVRTAK Potraga za istinom o Eleni dobiva konkretan smjer: Esme i Oruç traže snimke s brodskih kamera u luci. Eleni istodobno postaje sve sumnjičavija. Sjeća se glasovne poruke majke Meline koja je upozorava na opasnost.

PETAK Michael, čovjek koji se predstavlja kao turist, javlja se Melini i otkriva da je Eleni usred “dvije kraljevine”: čajne (Fırtına) i stočarske (Koçari). Melina naređuje da se detaljno istraže Adil i Oruç, a njezine riječi najavljuju novu razinu igre: ako Eleni ne ode s njom, Melina će pokazati što znači prijetiti njezinoj kćeri i iskoristit će neprijateljstvo obitelji kao oružje.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Alberto provede tjedan u Oaxaci, ali ni ne dodirne Cristinu. Luisa potpisuje rastavu. Clara i Mateo prvi put spavaju zajedno. Jennifer vjeruje da je Max zaljubljen u njezinu majku.

UTORAK Alberta i Rodriga razdvoje nakon što su izmijenili udarce. Mateo i Clara nastavljaju strastvenu vezu. Max tješi Blancu kad mu ona kaže da se Jennifer seli u Miami.

SRIJEDA Alberto vodi Anu matičaru. Ona vraća prsten i odbija se tajno udati za njega, nadajući se da će njezina kolekcija biti uspješna i da će tako prekinuti dogovor s obitelji Otegui.

ČETVRTAK Alberto zaprosi Cristinu, a ona zbog tjeskobe pristaje na brak pod uvjetom da vjenčanje bude za godinu dana. Kako bi pokazao da je prekinuo s Anom, Alberto baca prsten s terase Velveta.

PETAK Pripita Gloria sukobi se s Emilijem pred njegovom nećakinjom i prekori ga jer ju je izdao. Ana pokušava navesti ujaka da joj oda o kakvoj je tajni riječ, ali Emilio izbjegava njezina pitanja.