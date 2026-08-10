Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Nakon što Ašir sazna za Nidinu izdaju, odlučuje ju zauvijek izbaciti, no unatoč svemu spašava je od teških posljedica. Melek zbog stresa završava u bolnici, a liječnici uspijevaju spasiti i nju i nerođeno dijete.
La Promesa
HRT1 13:20
Nakon povratka na La Promesu, Curro i Ángela pred Alonsom i Leocadijom izraze želju da nastave vezu. Petra zamoli Jacoba da proda ogrlicu koju joj je darovala markiza i on pristane.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Ruzek pokušava pomoći čovjeku da siđe s mosta. Dok potajno vjeruje da će ga uspjeti na to nagovoriti, ovaj ipak skoči u smrt. Ruzek otkriva veliku posjeklinu na njegovu trbuhu, a tim kasnije tijekom velike istrage dozna da je žrtva zapravo bila umiješana u operaciju trgovine ljudima.
Daleki grad
NOVA TV 20:25
Video koji Boran pušta razotkriva istinu koju je Meryem godinama skrivala, a posljedice tog otkrića ubrzo pogađaju sve oko nje. Alya i Cihan suočavaju se s novim nesuglasicama, dok Cihan sve teže skriva ljubomoru i emocije koje ga vode u sukob s Enginom.
San snova
RTL 20:15
Alen i Maja ponovno se zbližavaju zbog Sonjina spletkarenja, što bi moglo riješiti i Bubalove probleme. U zavrzlami oko parcele Mirko i Nives smišljaju kako nadmudriti jedno drugo.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Miguelovo je vjenčanje. Čeka Helenu u Filipeovu društvu. Ona dolazi na vjenčanje s Marijom Paulom. Poslije, dok Helena sjedi sama u automobilu, pojavi se Nuno i izvlači je.
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