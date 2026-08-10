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Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Foto: HRT
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Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Nakon što Ašir sazna za Nidinu izdaju, odlučuje ju zauvijek izbaciti, no unatoč svemu spašava je od teških posljedica. Melek zbog stresa završava u bolnici, a liječnici uspijevaju spasiti i nju i nerođeno dijete.

La Promesa

HRT1 13:20

Nakon povratka na La Promesu, Curro i Ángela pred Alonsom i Leocadijom izraze želju da nastave vezu. Petra zamoli Jacoba da proda ogrlicu koju joj je darovala markiza i on pristane.

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Foto: You tube

Ruzek pokušava pomoći čovjeku da siđe s mosta. Dok potajno vjeruje da će ga uspjeti na to nagovoriti, ovaj ipak skoči u smrt. Ruzek otkriva veliku posjeklinu na njegovu trbuhu, a tim kasnije tijekom velike istrage dozna da je žrtva zapravo bila umiješana u operaciju trgovine ljudima.

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Video koji Boran pušta razotkriva istinu koju je Meryem godinama skrivala, a posljedice tog otkrića ubrzo pogađaju sve oko nje. Alya i Cihan suočavaju se s novim nesuglasicama, dok Cihan sve teže skriva ljubomoru i emocije koje ga vode u sukob s Enginom.

San snova 

RTL 20:15

Foto: RTL

Alen i Maja ponovno se zbližavaju zbog Sonjina spletkarenja, što bi moglo riješiti i Bubalove probleme. U zavrzlami oko parcele Mirko i Nives smišljaju kako nadmudriti jedno drugo.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Miguelovo je vjenčanje. Čeka Helenu u Filipeovu društvu. Ona dolazi na vjenčanje s Marijom Paulom. Poslije, dok Helena sjedi sama u automobilu, pojavi se Nuno i izvlači je.

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